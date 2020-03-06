Августа Уляндина. Самобытная, стильная, разная

Августа Уляндина в мире искусства занимает особый пьедестал. Яркая индивидуальность певицы давно покорила самого искушенного зрителя. Её непривычная манера исполнения, оригинальная стилизация старинных народных песен кому-то нравится, кому-то, мягко говоря, – не очень. Но даже самые строгие критики признают, что Августа Уляндина – артистка, ни на кого не похожая.

За плечами народной артистки Чувашии, обладательницы почетного звания «Достояние Республики», кандидата филологических наук, преподавателя, доцента факультета искусств Чувашского госуниверситета им. И.Н. Ульянова — учеба в Чебоксарском музыкальном училище им. Ф.П. Павлова и Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки. И без малого четверть века на большой сцене.

Из-за плотного концертного и преподавательского графика наше общение проходило по скайпу и по телефону. Но и этого оказалось достаточно, чтобы понять характер и силу этой необыкновенной женщины, попасть под её невероятное обаяние, почувствовать мощную харизму.

Рамки одной газетной статьи, увы, не позволяют, в полной мере охватить все сферы деятельности нашей героини. Она на удивление мобильна, динамична, ее день расписан по минутам. В ее машине «живут» несколько комплектов костюмов, как сценических, так и деловых, несколько пар обуви и много других необходимых в жизни народной артистки и неординарной женщины вещей.

Родилась будущая звезда на шумерлинской земле, в Бреняшах, в простой семье колхозников: мама работала дояркой, папа – водителем. Августа была пятым, самым младшим ребенком в семье. Так получилось, что в основном ее воспитывали бабушка с дедушкой. Дедушка по материнской линии, Алексей Герасимович Ярды, – родственник олимпийского чемпиона Валерия Ярды. Этим родством он гордился всю жизнь.

Своей музыкальностью Августа признательна бабушке, Надежде Никифоровне, помнит, как та частенько запевала старинные народные песни, певучие, душевные. Когда Августа подросла, с удовольствием стала бабушке подпевать. Надежда Никифоровна вообще была женщиной артистичной. «Творческое начало во мне однозначно от бабушки. Именно ей я обязана и своей музыкальностью, и артистизмом», — считает певица.

Правда, признается, что с юности ей импонировали и эстрадные песни. Даже на вступительных экзаменах в Чебоксарское музыкальное училище она исполнила песни из репертуара Аллы Пугачёвой и Софии Ротару, в полной уверенности, что это «её» песни. Но компетентная комиссия сразу разглядела в будущей любимице публики «народницу» и безоговорочно зачислила на учебу.

Первые профессиональные шаги будущей певице помогали осваивать настоящие мастера своего дела. С особой благодарностью Августа отзывается о педагоге с большой буквы Агриппине Зосимовне Ивановой.

После окончания училища Уляндина продолжила образование в Нижегородской консерватории. Годы учебы она всегда вспоминает с большим трепетом и ностальгией. Именно тогда пришел первый сценический опыт, участие в творческих конкурсах. Даже сегодня для нее, народной артистки, мнение педагогов очень важно.

После учебы у Августы была возможность остаться в Нижнем Новгороде, она даже успешно прошла прослушивания в Кубанский казачий хор, но в итоге приняла решение вернуться в родные края. Так и сказала: «Я буду звездой у себя в республике! Буду петь для родных людей».

Свою трудовую биографию Уляндина начала в Чувашском государственном ансамбле песни и танца. Через год поняла, что достойна большего. «Не могла я больше стоять в хоре, — признается она сегодня. — Я всегда была лидером по натуре и, наверное, уже тогда почувствовала в себе какую-то силу».

Тогда набирался новый состав в ансамбль «Чăваш Ен», и в течение трех лет, с 1997-го по 2000-й, Августа Уляндина солировала в коллективе.

Затем была недолгая работа режиссером эстрадной студии Республиканского научно-методического центра. В будущем этот опыт очень пригодился ей при построении концертных программ, постановке но

меров.

С 1998 года особое место в жизни Августы Уляндиной занимает педагогическая деятельность. Сначала преподавание на факультете искусств ЧГУ ограничивалось несколькими часами, а с 2002 года педагогика вошла в ее жизнь на постоянной основе. Сегодня певица не мыслит жизни без своих учеников. Про себя она так и говорит: «Я стала фанатом преподавательской деятельности». Каждому ею отдана частичка своего сердца, своей души.

Двадцатилетний опыт преподавания не прошел даром. Сегодня с успехом работает целая школа Августы Уляндиной. И ей как педагогу и певице в плане культивирования чувашской песни хочется делать еще больше. «Чувашская песня – это бесценный, неиссякаемый источник творческого вдохновения», — уверена певица. Она твердо знает, что дело это нужное и важное, и получает от этого колоссальное удовольствие.

Одно из требований преподавательской деятельности в университете – наличие ученой степени, поэтому защита кандидатской диссертации для молодого преподавателя стала логичным и оправданным шагом. Над темой диссертации «Художественное воплощение образов женщин и их судеб в чувашской прозе XX века» автор трудилась 3 года. Признается, очень увлеклась тогда, с удовольствием копалась в источниках не исследуемой никем ранее темы и в конечном итоге сама собой осталась довольна. После успешной в 2009 году защиты последовало присвоение Августе Уляндиной степени кандидата филологических наук.

2010 год Августа считает переломным в своей творческой карьере – она ушла на вольные хлеба. Сначала вернулась в «Чăваш Ен», позднее, в 2013 году, из числа своих талантливых студенток организовала этно-фолк-поп-группу «Ярды», моментально завоевавшую популярность среди зрителей.

«Сначала я постеснялась дать коллективу такое название, — поделилась артистка. — Но муж меня убедил, что это будет правильно. По большому счету, это дань своему роду, своей малой родине». (В свое время Августа изучала этимологию фамилии Ярды, привлекала даже ученых-краеведов. После долгих исследований в архивных источниках удалось зацепиться за слово «ярта», что по-чувашски означает «клан»).

В составе группы всегда 5 человек. Он периодически меняется. Бывшие студентки

Августы Уляндиной, шумерлинки Настя Батюкова, Анна Куренкова и Ирина Яргунина, сегодня в группе уже не выступают. Каждая из них идет своей творческой дорогой, но сценический опыт, приобретенный вместе с Августой Уляндиной, для всех стал настоящей жизненной школой.

Свой стиль исполнения Августа Уляндина нашла не сразу. Еще в 90-х годах она чувствовала – на чувашской эстраде нужно что-то менять. А так как её тянуло и в народную песню, и в эстраду, она стала искать «своего» композитора, который бы ее понял и создал оригинальный песенный симбиоз. Ей всегда очень импонировал Николай Казаков. Певица буквально стала бегать за ним по пятам с просьбой написать песню. Маэстро, хоть и не сразу, откликнулся и написал композицию «Айтăр, хĕрсем вăрмана» (слова Б. Чиндыкова). При исполнении певица украсила песню теперь уже ставшей фирменной уляндинской голосовой трелью. Сегодня она называет этот стиль «этно-поп». Будучи от рождения не только певицей, но и актрисой, почувствовала, что из этой песни нужно сделать настоящий сценический номер. Тогда она обратилась за помощью к именитому хореографу Александру Ангарову. Номер получился ярким, эмоциональным, смелым. С ним певица выступила в музыкальной телепрограмме «Телеюра» и… на следующий день, как говорится, проснулась знаменитой. У нее вмиг образовалась армия как поклонников, так и недоброжелателей. Эта песня четко разграничила уляндинских слушателей на тех, кто песню принял на ура, и на строгих критиков, упрекавших певицу в вульгарности исполнения, в неподобающем для чувашской девушки поведении и прочем.

Теперь всё это она вспоминает с улыбкой, а тогда на время ей пришлось затихнуть. Переживала, думала, правильной ли она идет дорогой, но в душе чувствовала, что совершила прорыв! Все точки, как и следовало ожидать, расставил благодарный зритель. Эта композиция стала так популярна в народе, что песню стали заказывать в теле- и радиоэфирах, просить исполнить на всех выступлениях, даже на правительственных и других серьезных концертах. Позднее именно с этой композицией Августа Уляндина покорила престижнейший московский зал «Россия».

Сейчас, оглядываясь назад, Августа осознает, что уже тогда к ней пришел настоящий зрительский успех. К ней в буквальном смысле выстроилась очередь из композиторов, желавших отдать свои творения самобытной исполнительнице. Певица стала тщательно подбирать репертуар, более глубже работать над песней и образом. Сегодня она постоянно сотрудничает с композиторами Николаем Казаковым и Юрием Григорьевым.

В своем творчестве певица смело модернизирует старинные чувашские народные песни, сочетает фольклор с современной эстрадой. Смешение русской и чувашской культур, стилизация и своеобразная манера исполнения отличают ее от других исполнителей, делают настоящей любимицей публики. И ей нравится занимать на сцене свое, особое место, быть другой.

Сегодня в репертуаре певицы не одна сотня русских и чувашских песен, романсов, баллад, авторских произведений. Более 20 лет она умело подпитывает зрительскую любовь своеобразной манерой исполнения и невольно поддерживает к себе неподдельный интерес специалистов.

Свободный стиль исполнения, однажды выбранный артисткой, позволяет Августе вместе с солистками группы «Ярды» развернуться на сцене, поимпровизировать, даже похулиганить. Благо, певица это давно заслужила.

Тем не менее, для нее очень важна оценка коллег-профессионалов. И, прежде чем подарить слушателям новую композицию, зачастую целенаправленно идет за советом к тем, кому доверяет.

Одним из самых важных своих критиков Августа считает мужа Сергея. В основном он живет в Казани, там у него свое дело, свой бизнес. К мнению супруга певица прислушивается, советуется и, бывает, на нем первом пробует новые сценические идеи.

Августа — счастливая мама дочери Есении. Девушка пошла по стопам мамы – около 5 лет пела в группе «Ярды» и к своим 18 годам, обладая красивым меццо-сопрано, имеет за плечами немалый опыт сценических выступлений. В настоящее время девушка учится на режиссерском факультете Казанского университета культуры и искусств и планирует свою жизнь посвятить творчеству.

Народной артистке комфортно жить так, как она живет. Она наслаждается своей самодостаточностью и востребованностью. Ей дорого уважительное отношение окружающих, приятно, когда люди её узнают, здороваются. Это она всерьез поняла, когда несколько лет назад муж попытался перевезти ее в Казань на постоянное место жительства. Тогда ей казалось: вот она, новая жизнь! Ан нет! «Меня хватило ровно на три месяца. В Казани всё было чужое. Хоть муж и дочь были рядом, но там иной менталитет, иные люди. Меня неудержимо потянуло назад, в родную Чувашию, к своему зрителю».

Муж всё понял и отпустил ее обратно. Так и живут супруги на два города. Нелегко, но тем радостнее встречи!

Это временное перемещение было по-своему полезным: Уляндина обрела в Татарстане немало единомышленников, теперь её регулярно приглашают в республику на концертные выступления, в жюри разнообразных конкурсов и фестивалей.

Как настоящий профессионал она очень требовательна и к себе, и к окружающим. Всегда тщательно выбирает музыкантов, сотрудничает с креативными, надежными, проверенными. Охотно знакомится с молодыми, экспериментирует, пробует.

Через год артистка будет отмечать свой юбилей, который она мечтает сделать под живой оркестр, чтобы её выступления сопровождали не только современные, но и народные инструменты. Для этого ищет все возможности, ведет переговоры с профессионалами. И в то же время артистку тревожит положение дел на чувашской эстраде, она с грустью констатирует, что на сегодня в республике не хватает профессионалов с большой буквы. Крайне мало хороших аранжировщиков, не стало баянистов, пианистов. В Чувашии нет оркестра народных инструментов!

Природа щедро одарила ее не только сильным голосом, но и безупречным вкусом в одежде. Признается, что, если бы не стала певицей, была бы художником-модельером. Она как истинная женщина просто обожает красиво, стильно одеваться. По признанию певицы, детская мечта теперь с лихвой воплощается в работе: она стала хорошо разбираться в моделях, в тканях. Ведь сцена многому учит и ко многому обязывает. Конечно, она обращается к профессионалам, к художникам-модельерам, в тесном соавторстве с которыми и рождаются те сценические шедевры, которые зрители имеют удовольствие лицезреть. Но последнее слово в определении финального варианта сценического костюма всегда остается за ней.

Августа Уляндина мобильна и динамична — в течение дня успевает переделать кучу дел, встретиться с десятками людей, решить массу проблем. А вечером – зачастую концерт или репетиция. Вся её жизнь – движение. «Иногда хочется остановить время, иногда чувствую, что распыляюсь. Но снова сажусь за руль автомобиля и лечу дальше», — признается артистка.

Более десяти лет Августа – успешная телеведущая: сначала на Чувашском национальном телевидении вела передачу «Телеюрă», в настоящее время — авторскую программу «Каçхи тĕлпулу» («Вечерняя встреча с Августой Уляндиной»), в рамках которой она ведет душевный разговор с поэтами, художниками, композиторами, артистами.

Несколько лет назад Августа пробовала себя и в политической карьере – участвовала в праймериз партии «Единая Россия». «Считаю себя патриоткой, потому что уверена — народная песня и патриотизм взаимосвязаны, — уверена она. — Мне небезразлична жизнь республики. Боль за будущее родного народа сподвигла меня на попытку что-то изменить».

Именно неравнодушие в целом и движет ею по жизни. Певица уверена, что политика – это сложное искусство, главное — искренне работать на благо родной Чувашии.

В апреле прошлого года Августа Уляндина была утверждена председателем Шумерлинского землячества «Ҫӗмӗрлесем». Как признается певица, она не могла не поддержать инициативу своего земляка и друга Леонида Черкесова в идее возрождения общественной организации. Весь прошедший год, признаётся Августа, в Шумерле и в районе она частый гость, и по общественным делам, и с концертными выступлениями. А 21 марта, в день празднования 85-летнего юбилея Шумерлинского района, под ее началом талантливые земляки привезут в подарок шумерлинцам большой концерт.

«Малая родина для меня много значит, — признается Августа. – Стараюсь приезжать в Бреняши при первой возможности». Она знает, что в родной деревне её очень любят и всегда ждут. Прежде всего, мама. Несколько лет назад артистка забирала ее пожить к себе, в Чебоксары, но выдержать жизнь в столице родительница смогла лишь семь месяцев. Вернулась домой. За пожилой женщиной ухаживают старшие сестры, проживающие поближе, кто – в Бреняшах, кто — в Шумерле. Дочь уверена, что маме всегда оказывается должное внимание.

Звездный образ жизни отнюдь не мешает народной артистке оставаться истинной хозяйкой — она с радостью создает домашний уют, готовит. А какое удовольствие ей доставляет возиться с землей: ухаживать за грядками, выращивать цветы. Это она любит и умеет.

Как настоящая деревенская женщина Августа не может пассивно отдыхать. Даже в теплых краях просто лежать на пляже – не для нее. И при первой возможности на отдыхе певица и педагог не отказывает себе в удовольствии… поработать. Посещает различные творческие мастерские, мастер-классы, даже умудряется выступать.

Она обожает бывать на самых разных концертах, как в Чебоксарах, так и в Казани, в Нижнем Новгороде. Ей всё интересно: и то, как выстроена концертная программа, и звук, и свет, и костюмы. Работа стала для Августы Уляндиной образом жизни. От всего, что она делает, получает настоящий кайф. Что может быть лучше?

В разговоре Августа отметила, что даже если у нее была бы возможность повернуть жизнь вспять, она ничего не стала бы менять или исправлять. Главное — она счастлива и любима. Своим народом, родной Чувашией.

Ольга Дмитриева.