Шумерлинцы с размахом отгуляли блинную и развеселую Масленицу

В последний день Масленичной недели шумерлинцы традиционно отметили проводы зимы.
Начался праздник, в этом году совпавший с первым днем весны,
задолго до его официального открытия: аромат шашлыков и выпекаемых блинов с
самого утра манил горожан и гостей праздника в парк культуры и отдыха, где
широко развернулась работа торговых рядов, аттракционов и интерактивных
площадок.
В полдень весёлыми присказками и прибаутками на главной сцене
началось театрализованное представление «Широкая Масленица» от ДК
«Восход». Озорные герои сказочного действа пригласили на главную
сцену праздника Русскую Зиму и Весну-Красну. Песни, пляски, хороводы плавно
подвели к кульминации Масленицы — сжиганию чучела, символизирующее уход зимы и
наступление весны.
В официальной части программы всех собравшихся на центральной
площади горожан и гостей поздравили глава
города Сергей Яргунин, глава администрации Алексей Григорьев и настоятель храма
преподобного Серафима Саровского отец Владимир, пожелавшие всем добра, здоровья
и мирного неба.
Программа праздника подарила шумерлинцам весь спектр веселья и
хорошего настроения. И погода в первый день весны удалась на славу! Концертная программа
с участием солистов и творческих коллективов города и республики, выстроенная в
лучших традициях народного праздника, подарила всем гостям хорошее настроение и
массу положительных эмоций.
В парке для самых креативных
работали интерактивные площадки,
где любой желающий мог поучаствовать в
мастер-классах, конкурсах, викторинах и других забавах. Позитив и хорошее
настроение были гарантированы каждому!
Особых гостей праздника — детвору – ждали свои развлечения: батуты,
качели, карусели, анимация, катание на санях и снегоходах, торговые лотки со
сладостями, другие забавы.
Изюминкой праздника, без сомнения, стал конкурс на лучшую
масленичную куклу-чучело «Ай-да, Масленица!». Оригинальные куклы, в основном
изготовленные образовательными учреждениями города, разместились у главного
входа в парк. Авторы кукольных шедевров проявили небывалые фантазию и креатив, представив
каждую Маслёну в индивидуальном образе, со своим характером и настроением. Понятно,
что желающих сфотографироваться рядом с чудо-куклами просто не было отбоя!! Все
авторы со сцены были отмечены специальными дипломами и, главное, словами
восхищения и благодарности.
Самые сильные и смелые, по традиции, поучаствовали в спортивных
состязаниях. Одно из самых зрелищных —
лазание на масленичный столб — собрало немало отважных смельчаков, желающих
покорить его вершину. Наиболее удачливые унесли с собой ценные призы – кролика
и петуха — и, конечно, бурные аплодисменты зрителей.
Ну, а самый главный приз праздника – ЖК-телевизор – по праву
достался участнику силового экстрима, проявившего не только силу, но и скорость,
Владимиру Лоткову.
Шумерлинцы с размахом отгуляли блинную Масленицу, весело проводили зиму. И весна, будем надеяться, не задержится!
О. Дмитриева.
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