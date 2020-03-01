Шумерлинцы с размахом отгуляли блинную и развеселую Масленицу

В последний день Масленичной недели шумерлинцы традиционно отметили проводы зимы.

Начался праздник, в этом году совпавший с первым днем весны,

задолго до его официального открытия: аромат шашлыков и выпекаемых блинов с

самого утра манил горожан и гостей праздника в парк культуры и отдыха, где

широко развернулась работа торговых рядов, аттракционов и интерактивных

площадок.

В полдень весёлыми присказками и прибаутками на главной сцене

началось театрализованное представление «Широкая Масленица» от ДК

«Восход». Озорные герои сказочного действа пригласили на главную

сцену праздника Русскую Зиму и Весну-Красну. Песни, пляски, хороводы плавно

подвели к кульминации Масленицы — сжиганию чучела, символизирующее уход зимы и

наступление весны.

В официальной части программы всех собравшихся на центральной

площади горожан и гостей поздравили глава

города Сергей Яргунин, глава администрации Алексей Григорьев и настоятель храма

преподобного Серафима Саровского отец Владимир, пожелавшие всем добра, здоровья

и мирного неба.

Программа праздника подарила шумерлинцам весь спектр веселья и

хорошего настроения. И погода в первый день весны удалась на славу! Концертная программа

с участием солистов и творческих коллективов города и республики, выстроенная в

лучших традициях народного праздника, подарила всем гостям хорошее настроение и

массу положительных эмоций.

В парке для самых креативных

работали интерактивные площадки,

где любой желающий мог поучаствовать в

мастер-классах, конкурсах, викторинах и других забавах. Позитив и хорошее

настроение были гарантированы каждому!

Особых гостей праздника — детвору – ждали свои развлечения: батуты,

качели, карусели, анимация, катание на санях и снегоходах, торговые лотки со

сладостями, другие забавы.

Изюминкой праздника, без сомнения, стал конкурс на лучшую

масленичную куклу-чучело «Ай-да, Масленица!». Оригинальные куклы, в основном

изготовленные образовательными учреждениями города, разместились у главного

входа в парк. Авторы кукольных шедевров проявили небывалые фантазию и креатив, представив

каждую Маслёну в индивидуальном образе, со своим характером и настроением. Понятно,

что желающих сфотографироваться рядом с чудо-куклами просто не было отбоя!! Все

авторы со сцены были отмечены специальными дипломами и, главное, словами

восхищения и благодарности.

Самые сильные и смелые, по традиции, поучаствовали в спортивных

состязаниях. Одно из самых зрелищных —

лазание на масленичный столб — собрало немало отважных смельчаков, желающих

покорить его вершину. Наиболее удачливые унесли с собой ценные призы – кролика

и петуха — и, конечно, бурные аплодисменты зрителей.

Ну, а самый главный приз праздника – ЖК-телевизор – по праву

достался участнику силового экстрима, проявившего не только силу, но и скорость,

Владимиру Лоткову.

Шумерлинцы с размахом отгуляли блинную Масленицу, весело проводили зиму. И весна, будем надеяться, не задержится!

О. Дмитриева.