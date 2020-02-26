В феврале 2020 года ветеранам труда в Чувашии предоставлена социальная поддержка на сумму более 143 млн рублей

Продолжается предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда и ветеранам труда Чувашской Республики. В феврале 2020 года 125 808 ветеранам труда и ветеранам труда Чувашской Республики осуществлена ежемесячная денежная выплата на сумму 140,07 млн рублей, также 40 946 ветеранам труда и ветеранам труда Чувашской Республики выплачена компенсация в размере 50 процентов стоимости предоставления абоненту в пользование абонентской линии (проводной линии) сети местной телефонной связи на сумму 3,7 млн рублей. В 2020 году на социальную поддержку ветеранам труда и ветеранам труда Чувашской Республики предусмотрено 1 722,2 млн рублей.

Ветераны труда, постоянно или преимущественно проживающие в Чувашской Республике, после установления им страховой пенсии и прекращения ими трудовой деятельности имеют право на ежемесячную денежную выплату в размере 1100 рублей.

Ветеранам труда, постоянно или преимущественно проживающим в Чувашской Республике, после установления им страховой пенсии, независимо от прекращения ими трудовой деятельности, назначается денежная компенсация в размере 50 процентов стоимости предоставления абоненту в пользование абонентской линии (проводной линии) сети местной телефонной связи.

Ветераны труда Чувашской Республики, постоянно или преимущественно проживающие в Чувашской Республике, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, после прекращения ими трудовой деятельности (службы) имеют право на меру социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 1100 рублей, а также денежную компенсацию в размере 50 процентов стоимости предоставления абоненту в пользование абонентской линии (проводной линии) сети местной телефонной связи.

Первоисточник: КУ ЧР «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии.