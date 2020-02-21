Николай Гамов: «Многим в жизни обязан военному училищу»

23 февраля в нашей стране

отмечается День защитника Отечества.

В этот день мы с удовольствием поздравляем не только военных,

солдат, находящихся на службе, наших дедушек, отцов и братьев,

стоявших на защите Родины в армейские годы, но и совсем еще юных сыновей, у которых все впереди. Ведь для мальчишек очень важно расти в атмосфере патриотизма и с детства понимать, что защищать Родину — это большая честь и долг каждого мужчины.

Герой нашей сегодняшней публикации, Николай Иванович Гамов, понимал это с юных лет и после 8 класса поступил в Казанское суворовское военное училище. И хотя родители и остальные близкие парня были категорически против того, чтобы он стал военным, Николай наперекор всем прошел медкомиссию и уговорил родителей подписать согласие на поступление.

Конечно же, в первое время было нелегко. Пришлось привыкать как к физическим, так и умственным нагрузкам, к разлуке с родителями, с друзьями, с привычным образом жизни. Но сомнений в правильности выбранного пути не было. Об этом говорит и то, что после 3 лет обучения в суворовском училище, в 1969 году, юноша поступил в Каспийское высшее военно-морское училище имени Кирова.

Как отмечает Николай Иванович, военные училища всегда дают очень качественное образование — хоть техническое, хоть гуманитарное, и, как правило, в них, весьма сильный преподавательский состав. Впрочем, в курсантские годы учеба была направлена не только на получение знаний и освоение профессии, много внимания уделялось закаливанию организма, воспитанию выдержки, испытанию морем. Кстати, в эти годы наш герой успел побывать в Бразилии, на Кубе и во многих социалистических странах.

По завершении учебы Н.И. Гамов стал военным инженером-штурманом: мог управлять и летательными аппаратами, и надводными кораблями, и подводными лодками. Но судьба сложилась так, что в училище пришел запрос направить его в то соединение, в котором он проходил стажировку после 4-го курса, на ту же самую лодку с крылатыми ракетами. Так, получив звание лейтенанта, Н.И. Гамов попал на Северный флот, где ему пришлось послужить на дизельных лодках — и на ракетных, и на торпедных, а один из походов был совершен на лодке послевоенного времени, которая сейчас уже отправлена в небытие.

На флоте Николай Иванович прослужил 22 календарных года, 10 из которых — на подводных лодках, остальные — на береговой службе. В льготном исчислении это составило порядка 29 лет. В 1991 году он уволился в запас.

Казалось бы, с достойной военной пенсией можно совершенно не беспокоиться о финансовой стороне жизни, но поскольку время было тяжелое, сопровождавшееся обвалом всей финансовой системы страны, Н.И. Гамову пришлось пойти работать. Сначала работал на пивзаводе (охранником, а потом — зав. производством), затем — директором «Топсбыта», 4 года проработал первым замом главы администрации города. Работал и на картофельном заводе, и в горгазе. «Мне не составляло труда занимать самые разные должности и все это благодаря фундаментальному образованию в военно-морском училище. Нас учили, что в море человек отвечает за все сам, к нему не придет ремонтник, не починит. Все нужно уметь делать самому», — рассказывает Н.И. Гамов.

Грудь Николая Ивановича увешена множеством медалей: «За доблесть, отвагу и честь», «За службу Отечеству», «Ветерану холодной войны на море», «За безупречную службу» (10, 15, 20 лет безупречной службы). Немало медалей к юбилейным датам со дня основания Военно-морского флота, Вооруженных сил СССР, подводного флота России. Все они являются своеобразной оценкой государством труда военных.

«Почему до сих пор никто не смог победить Россию? Потому что наши солдаты, военнослужащие защищают свою Родину, Отечество. В российской армии никогда не было наемников, в ней всегда служили люди, родившиеся на данной территории. И каждый защищал свой кусочек земли, своих родителей, братьев, сестер, детей, — рассуждает Николай Иванович. — Я считаю, что страна существует, пока существует армия. Конечно, профессиональная армия — это хорошо, но любой мужчина, который родился на данной территории, обязан пройти хотя бы начальную военную подготовку. Чтобы в какой-то тяжелый для страны период встать на защиту своей семьи, в первую очередь».

Главными праздниками для Н.И. Гамова являются День Победы и День Военно-морского флота. Ежегодно в последнее воскресенье июля морское братство, в котором каждый отвечает не только за себя, но и за коллег, собирается около символа моря — якоря, что рядом с ярморкой «Зеленый базар».

Кроме того, Николай Иванович каждые 5 лет ездит в Казань на встречу с выпускниками суворовского училища. На этих встречах все равны, вне зависимости от должностей, званий, никто ничем не кичится. На одной из таких встреч побывала и супруга Н.И. Гамова, Валентина Петровна, которая поразилась богатым оснащением училища всем необходимым.

Про свою семью Николай Иванович отзывается с большим уважением. На сегодняшний день у него трое внуков. 18-летний Богдан учится в Шумерлинском политехническом техникуме. Катя уже получила медицинское образование, сейчас проходит интернатуру в республиканской больнице. Максим обучается в гимназии № 8. «Внуки меня очень радуют», — говорит Николай Иванович, которому, к несчастью, пришлось пережить уход из жизни и сына, и дочери.

В свое время Н.И. Гамов получил положенную военнослужащему квартиру, но семья предпочитает жить в своем доме, чувствовать простор, в удовольствие работать на земле, выращивать свои овощи. Возможно, сказываются и сельские корни, ведь Николай Иванович родом из села Ратова Нижегородской области (семья переехала в Шумерлю, когда ему было 9 лет), а его супруга — из поселка Речного. Кстати, Николай Иванович с большой теплотой отзывается о своей малой родине и старается бывать там при любой возможности.

Татьяна Александрова.