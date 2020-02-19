С шумерлинцами проводят «Финансовый ликбез»

Финансовая грамотность населения – это определенные знания в денежной сфере, чтобы уметь правильно оценивать рыночную ситуацию и принимать правильные решения. Как важно с первых шагов своей трудовой деятельности правильно оформлять отношения с работодателем? Каковы особенности банковских карт? Как обезопасить себя при совершении покупок в сети Интернет? Ответы на эти и многие другие вопросы обсуждались во время занимательного часа «Путь к успеху, или финансовая азбука», прошедшего 19 февраля в городской центральной библиотеке им. Г. Айги.

В ходе мероприятия читатели познакомились с порталом по финансовой грамотности Вашифинансы.рф, проверили себя, пройдя онлайн-тест по финансовой грамотности для старшеклассников и студентов, как активные пользователи Сбербанк-онлайн пополнили багаж знаний о возможностях этого популярного онлайн-сервиса и мерах безопасности, которые необходимо соблюдать при работе с банковскими онлайн-системами.

«Финансовый ликбез» закончился вручением информационных буклетов.

Участники мероприятия сделали вывод, что умение принятия обоснованных решений, разумное финансовое поведение, ответственное отношение к личным финансам – это те навыки, которые необходимы каждому человеку в современном мире для обеспечения его личного финансового благополучия.

Сайт администрации города Шумерли.

