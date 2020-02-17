В библиотеках города Шумерля прошел День памяти «Души, опаленные Афганистаном»

В истории нашей Родины есть события, память о которых неподвластна времени. В их ряду особое место занимает десятилетняя война в Афганистане.

Афганские события не обошли стороной и Шумерлю. Всего в Афганской войне принимали участие 150 шумерлинцев.

14 февраля сотрудники отдела обслуживания городской центральной библиотеки им. Г. Айги провели День памяти «Души, опаленные Афганистаном», посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов в России. На встречу были приглашены учащиеся 7 «Б» класса МБУ «СОШ №1».

Библиотекарь читального зала Ирина Русскова познакомила ребят с героическими страницами истории афганской войны, с шумерлинскими воинами-интернационалистами. За скупыми строками биографий В.А. Мидукова, В.Г. Атрашкина, В.Ф. Мажукова, А.Ф. Горбунова, А.И. Козлова, С.Л. Калашникова, О.А. Бордюжо, Н.Г. Купцова суровая военная школа жизни. Четверо, верные своему долгу, погибли в чужой стране, один пропал без вести. Но соотечественники и сослуживцы чтят их память – это Кириллов Иван Валентинович (д. Яндаши), Антонов Григорий Петрович (Полярная Звезда), Маскин Владимир Ильич (Н. Кумашка), Максимов Анатолий Вениаминович (Три — Сирма).

Вниманию ребят была представлена выставочная экспозиция, куда были включены газетные статьи, воспоминания и рассказы, фотографии и отрывки из писем.

Закончилось мероприятие минутой молчания.

В городской библиотеке-филиале №3 им. М. Сеспеля прошел час мужества «Из пламени Афганской войны 1979 — 1989».

Заведующая библиотекой Екатерина Никитина рассказала присутствующим о событиях, предшествовавших введению советских войск в Афганистан, о шумерлинцах, выполнявших свой интернациональный долг, среди которых были: А.А. Бакторшин, А.С. Кортунов, Г.Л. Сергеев, В.А. Дмитриев, Ю.Г. Баймуков. Рассказ Екатерины Александровны сопровождался показом презентации.

В ходе мероприятия также были просмотрены отрывки из видеофильмов, повествовавших об Афганской войне.

Эти военные годы навсегда останутся в памяти. Они будут жить в стихах и воинских песнях, напоминая о ненужности войны, о её трагизме и мужестве советского солдата.

К мероприятию была оформлена книжная выставка-память «Афганистан… дни, ушедшие в вечность», создана презентация, представлен буклет «Эхо афганских гор».

В мероприятиях приняли участие 44 человека.

Сайт администрации города Шумерли.



