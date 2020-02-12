В МБОУ «Алгашинская СОШ» начала работу фотовыставка «85 лет Шумерлинскому району»

В 2020 году Шумерлинский район празднует свое 85 -летие. В рамках празднования дня рождения района в МБОУ «Алгашинская СОШ» начала работу фотовыставка «85 лет». Фотографии были отобраны обучающимся школы. Выставка будет работать до 31 мая 2020 г.
Для справки: До революции территория, которая ныне занимает Шумерлинский район входила в состав Курмышского уезда Симбирской губернии.
На ноябрьском (1934) Пленуме ЦК ВКП(б) принято постановление о новом районировании республики, который введен в силу постановлением ВЦИК от 25 января 1935 года. В Чувашской АССР вместо 18 районов было образовано — 25, в том числе – Шумерлинский. В Шумерлинский район (с центром – поселок Шумерля) были переданы 14 сельских Советов, район образовался из части Красночетайского, Порецкого и Вурнарского районов.
Новые районы были образованы к началу марта 1935 года. 28 января были утверждены оргкомитеты районов. 31 января состоялось совещание представителей райисполкомов при ЦИК республики, 1 марта 1935 состоялся первый съезд Шумерлинского районного Совета и был избран исполнительный комитет (Председателем избран – Васильев А.В., секретарем – Дедушкин С.Я.).
В районе были организованы 42 колхоза, в их распоряжении вместе с приусадебными участками было более 11 тыс. гектаров посевных площадей. В то время район относился к промышленным районам республики. Промышленные предприятия были в основном в рабочем поселке Шумерля, промышленные артели: «1-ое Мая» (д. Верхняя Кумашка) и «Лесоруб» (с. Большие Алгаши).
В 1962 году в стране была предпринята крупная перестройка органов партийного руководства народным хозяйством . В связи с этим 20 декабря 1962 года Президиум Верховного Совета Чувашской АССР принял постановление «Об изменениях в административно-территориальном делении Чувашской АССР». Это постановление 1 февраля 1963 года было утверждено Президиумом Верховного Совета РСФСР. В итоге реорганизации вместо 21 района было образовано 2 промышленных и 9 сельских районов. В том числе – Шумерлинский путем объединения (без города Шумерли и одного поселкового Совета) и Красночетайского районов, присоединения к ним трех сельсоветов Порецкого и двух сельсоветов Аликовского районов.
21 ноября 1964 года Президиумом Верховного Совета РСФСР Чувашской АССР существующие единые районы были разделены на 2 вида: сельские и промышленные. Новая единая районная сеть Чувашской АССР 12 января 1965 года была утверждена Президиумом Верховного Совета Чувашской АССР. Всего в результате упразднения в Чувашской АССР образовано 18 новых единых районов, в том числе – Шумерлинский.
3 ноября 1965 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР упразднен. Его 11 сельсоветов вошли в новый Красночетайский район, а другие 11 сельсоветов и поссоветов были подчинены Шумерлинскому горсовету.
Шумерлинскому горсовету было весьма неудобно управлять одновременно городом республиканского подчинения и более чем сорока другими населенными пунктами. Ввиду этого Президиум Верховного Совета Чувашской АССР решил изъять последнее из ведения Шумерлинского горсовета и 13 августа 1966 года постановил восстановить Шумерлинский район в составе сельсоветов состоявших до этого в введении Шумерлинского горсовета. 30 декабря 1966 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в составе Чувашской АССР образован 21-ый район – Шумерлинский.
Сайт администрации Шумерлинского района.
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