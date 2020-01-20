Родительская общественность проводит контроль за питанием обучающихся гимназии города Шумерля

Председатель Совета отцов МБОУ «Гимназия №8» города Шумерля В.А. Шигашев вместе с председателем комиссии общественного контроля Е.П. Ванифатовой посетили столовую гимназии. Общественная комиссия организовала проверку за поступающими на пищеблок продуктами питания и наличием сопроводительных документов на поступающее сырье и продукты питания, подтверждающих их качество и безопасность, включая сроки реализации продуктов.

В результате проверки комиссия не выявила нарушений. Питание в школьной столовой соответствует санитарным требованиям. Кроме того, было установлено, что качество продукции, качество и нормы выдачи завтраков и обедов, условия хранения продуктов, температурный режим в холодильных установках столовой гимназии соответствуют нормативам.

Сайт администрации города Шумерли.