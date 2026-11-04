Дорогие шумерлинцы! Уважаемые работники и ветераны Шумерлинского завода специализированных автомобилей!

От всей души поздравляем вас с Днём народного единства!



Эта дата напоминает нам о том, что сила нашего государства всегда заключалась в сплоченности людей, в их готовности прийти на помощь друг другу ради общей цели. История учит нас: когда мы едины, нам по плечу любые вызовы, будь то защита Отечества или созидание нового будущего.



Для нашего коллектива единство — это не просто слово, а фундамент ежедневной работы. Это синхронность действий всех подразделений, когда каждый сотрудник чувствует свою ответственность за общий результат. Наша сила — в слаженности профессионалов, которые знают: только сообща мы можем обеспечивать высокое качество продукции и поддерживать репутацию завода как надежного партнера отрасли.



Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемой энергии! Пусть в ваших семьях царят мир и согласие, а в сердцах живет любовь к своей Родине и уважение к традициям предков.

С праздником!



Правление корпорации «Проект-техника» и руководство АО «ШЗСА».