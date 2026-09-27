Уважаемые воспитатели, работники детских садов и ветераны дошкольного образования!

Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником — Днем воспитателя и всех

дошкольных работников!



Дошкольный возраст — это фундамент всей дальнейшей жизни человека. Именно в этот период закладываются основы характера, формируется личность и раскрываются первые таланты. Быть воспитателем — это не просто работа, а высокое призвание, требующее колоссального терпения, огромной душевной щедрости и искренней любви к детям.



Вы — первые наставники, которые помогают нашим маленьким жителям познавать мир, учат их дружбе, доброте и самостоятельности. От вашей мудрости и педагогического мастерства зависит, каким вырастет наше подрастающее поколение.



Особую признательность выражаю ветеранам дошкольного образования. Ваше преданное служение делу и бесценный опыт являются достойным примером для молодых специалистов.



Желаю всем работникам дошкольных учреждений крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, творческого вдохновения и благополучия. Пусть каждый ваш день будет согрет детскими улыбками, а в ваших семьях всегда царят мир и согласие!

С праздником!



Врип главы Шумерлинского муниципального округа О. Краснова.