Уважаемые шумерлинцы!

Поздравляем вас с Днём города!



Сегодня особый праздник, объединяющий всех, кто связан с Шумерлей: тех, кто родился здесь, и тех, кто приехал, чтобы разделить нашу общую радость. Мы отмечаем славную историю и достижения нашего города, который прошёл долгий путь от рабочего посёлка до современного промышленного центра. Шумерля растёт, хорошеет, становится моложе и комфортнее, и в каждом её преобразовании — частица труда, таланта и неравнодушия её жителей.



Горожане — истинное сердце и душа Шумерли. Именно ваша энергия, профессионализм и любовь к малой родине делают наш город особенным. В этот праздничный день мы с особой остротой чувствуем единство и солидарность, гордость за наше общее дело и за землю, на которой живём.



Искренне благодарим каждого, кто своим ежедневным трудом создаёт историю Шумерли и обеспечивает её динамичное развитие. Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, новых побед и свершений! Пусть наш любимый город всегда остаётся цветущим, уютным и постоянно развивающимся!

С праздником, дорогие земляки!



Правление корпорации «Проект-техника» и руководство АО «ШЗСА».