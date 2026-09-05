Уважаемые шумерлинцы! Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с замечательным событием — 110-летним юбилеем города Шумерли!



Этот день объединяет всех, кто искренне любит нашу малую родину, гордится ее историей, трудится ради ее настоящего и верит в ее будущее. Шумерля — город с особым характером, богатыми трудовыми и культурными традициями. Но его главное богатство — это вы, его жители: трудолюбивые, открытые, талантливые и неравнодушные люди.



Мы с глубокой благодарностью и уважением вспоминаем ветеранов, чьими руками создавался промышленный и социальный потенциал города, строились его улицы и предприятия. Сегодня Шумерля продолжает развиваться: благоустраиваются общественные пространства, обновляется инфраструктура, ремонтируются дороги, развиваются образование, спорт и культура. Все эти позитивные перемены — результат нашего совместного труда и любви к родному краю.



Уверена, что единой командой Шумерлинского муниципального округа мы сможем реализовать все намеченные планы, сделать город еще более комфортным, уютным и привлекательным для жизни, работы и воспитания детей.

Желаю Шумерле процветания, стабильности и динамичного развития! А каждому шумерлинцу — крепкого здоровья, семейного тепла, счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

С праздником! С Днём города!



Врип главы Шумерлинского муниципального округа Ольга Краснова.