Клип «Мы были,  есть и будем» преодолел отметку в 1 миллион просмотров

Клип музыкального проекта «Мы были, есть и будем - Эпир пулнă, пур, пулатпăр», объединившего популярных чувашских артистов, собрал более одного миллиона просмотров в социальных сетях.

Сегодня песня стала доступна слушателям на ведущих музыкальных сервисах — Яндекс Музыке, VK Музыке, Spotify, КИОН Музыке и Apple Music. Теперь «Мы были, есть и будем» — песню единства Чувашии — можно не только увидеть в клипе, но и добавить в свой плейлист, слушать в дороге, дома, вместе с семьёй и друзьями.

Проект «Мы были, есть и будем» стал уникальным событием в культурной жизни Чувашии: популярные артисты республики впервые объединились для создания одной музыкальной работы. В основе композиции — одноимённое стихотворение народного поэта Петра Хузангая «Эпир пулнă, пур, пулатпăр», близкое и понятное каждому жителю республики. Инициатором проекта выступил Председатель Правительства Чувашской Республики Сергей Артамонов.

«Мы были, есть и будем» — это песня о Чувашии, её людях, памяти, преемственности и общей судьбе. В ней звучат чувашский и русский языки, объединяя разные поколения, семьи и всех, кто любит родную республику.

В создании клипа и записи песни приняли участие группа «Глянец», Августа Уляндина, Егор Матвеевский, Алексей Московский, Алексей Шадриков, Денис Павлов, Маргарита Финогентова, Владимир Ашмарин, Элтияр Александров, группа «Приданое», Ольга Пеганова, Pegana, Вячеслав Дик, студия «5 октав», ансамбль «Вирьял».

Миллион просмотров клипа всего за три дня и огромное количество тёплых комментариев под публикациями подтверждают: песня нашла искренний отклик у аудитории и уже стала по-настоящему народной. Выход композиции на музыкальные платформы открывает ей новую жизнь — теперь песня единства Чувашии будет звучать ещё шире, объединяя жителей республики независимо от расстояний и времени.