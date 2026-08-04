«Единая Россия» первой подписала соглашение о защите избирательных прав граждан в Чувашии



«Единая Россия» стала первой партией в Чувашии, которая подписала соглашение с региональным Штабом общественного наблюдения за выборами, предусматривающее защиту избирательных прав граждан. Об этом сообщили в отделении партии.



«Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии подписали секретарь чувашского регионального отделения «Единой России» Сергей Артамонов и руководитель Штаба общественного наблюдения за выборами на территории республики в сентябре 2026 года Елена Кузьмина. «Единая Россия» стала первой партией в Чувашии, которая закрепила договоренности со штабом в 2026 году», — говорится в сообщении.



Было отмечено, что стороны планируют сотрудничать в организации общественного контроля за соблюдением избирательных прав и порядка проведения выборов, в том числе через совместную подготовку наблюдателей. Для реализации соглашения партия и штаб могут создавать рабочие группы, обмениваться информацией, проводить совместные совещания и оказывать взаимные консультации. Соглашение будет действовать год.

«Для нас как для партии «Единая Россия» важно делать все, чтобы защитить избирательные права граждан, сделать выборы в Чувашии максимально честными, открытыми и понятными для всех жителей. Поэтому сегодня подписали соглашение: договорились, что будем вместе информировать население, помогать усиливать электоральную активность», – цитируют в сообщении Сергея Артамонова.



По словам Елены Кузьминой, которые приводятся в сообщении, в ближайшее время аналогичные соглашения о взаимодействии в наблюдении за проведением выборов планируют подписать и другие политические партии, участвующие в избирательной кампании. «Соглашение со Штабом общественного наблюдения – один из важнейших этапов процесса подготовки к выборам. Это шаг носит рекомендательный характер для партий, но именно благодаря ему усиливается честность и открытость процесса», – отметила Кузьмина.



В сентябре в республике пройдут выборы депутатов Госдумы России и Госсовета Чувашии, а также довыборы в ряде органов местного самоуправления. Голосование будет проходить в течение трех дней – с 18 по 20 сентября.