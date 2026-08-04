Даже единичное употребление спиртного несёт огромные риски

Проблема вовлечения подростков в употребление алкоголя остаётся одной из наиболее острых в современном обществе. Несмотря на законодательные ограничения и просветительские программы, спиртные напитки по-прежнему доступны несовершеннолетним, а мотивы для их употребления у подростков нередко оказываются сильнее страха наказания или понимания рисков.

Вовлечение в употребление алкоголя — это не только прямое принуждение, но и уговоры, угощение, создание «безопасного» образа спиртного, обещание выгоды или даже обман. Инициаторами могут выступать как сверстники — в подростковой среде алкоголь нередко становится маркером взрослости и принадлежности к группе, так и взрослые — родственники или знакомые, которые не видят серьёзной проблемы в бокале вина за семейным столом или в пиве на даче. Такое поведение формирует у подростка ложное представление о нормальности употребления алкоголя. Несмотря на запрет продажи алкоголя несовершеннолетним, встречаются и случаи нарушения закона недобросовестными продавцами.

Важно понимать, что даже единичное угощение подростка спиртным уже является вовлечением и несёт в себе серьёзные риски. Во-первых, употребление алкоголя в подростковом возрасте опасно для самого ребенка. В этом возрасте активно формируются нейронные связи, отвечающие за память, внимание, способность к обучению и контроль импульсов, а алкоголь нарушает эти процессы, что может привести к стойким когнитивным нарушениям. Печень, почки, желудочно-кишечный тракт и сердечно-сосудистая система подростка более уязвимы к токсическому воздействию этанола. Из-за особенностей работы «системы вознаграждения» в мозге подростки быстрее привыкают к алкоголю и с большей вероятностью развивают зависимость. Употребление алкоголя может усугублять перепады настроения, повышать импульсивность и агрессивность, увеличивать риск депрессивных состояний. Кроме того, алкоголь значительно повышает риск травм, несчастных случаев и противоправного поведения, поскольку снижает способность адекватно оценивать ситуацию и контролировать свои действия.

Во-вторых, вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя влечет правовые последствия. Так, статья 6.10 КоАП РФ предусматривает административную ответственность — за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ, — административный штраф в размере от 1500 до 3000 рублей. А те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями несовершеннолетних, а также лицами, на которых возложены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних, влекут наложение административного штрафа в размере от 4000 до 5000 рублей. Статья 151 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за систематическое вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкоголя, наказание может включать исправительные работы или лишение свободы. Эти нормы призваны не только наказать виновных, но и защитить подростков от опасного влияния. На территории Шумерлинского муниципального округа за 2025—2026 годы составлен и рассмотрен 1 административный материал по статье 6.10 КоАП РФ.

Вовлечение подростков в употребление спиртных напитков — это серьёзная социальная проблема, которая требует внимания со стороны государства, общества и каждой отдельной семьи. Только совместными усилиями можно сформировать у молодого поколения осознанное отношение к своему здоровью и понимание реальных рисков, связанных с алкоголем. Родителям рекомендуем быть более внимательными к своим детям для того чтобы прервать прием алкоголя, табака или наркотических веществ на ранних стадиях или, что намного важнее, не допустить подобной ситуации вовсе.

Сектор ПДН и ЗП администрации Шумерлинского округа.