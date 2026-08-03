С 1 сентября в России изменятся правила пассажирских перевозок



Билеты на электрички и автобусы можно будет купить с помощью биометрии при наличии технической возможности у перевозчика, а пассажиров в обязательном порядке начнут информировать об уровне комфортности транспортного средства.

— Внутри автобуса или электрички должна быть размещена информация о водителе: его фамилия, имя и отчество, а также контактный телефон.

— Пассажиры получают право бесплатно пользоваться залами ожидания и туалетами на вокзалах в течение часа до отправления транспортного средства и через час после его прибытия.

— Наконец, подтвердить право на льготный проезд в общественном транспорте можно будет с помощью мессенджера MAX.

Источник: rg.ru.