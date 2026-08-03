Олег Николаев: В Чувашию поступят 76 новых автобусов в рамках нацпроекта

Чувашия получит в ближайшее время 76 новых современных автобусов в рамках программы обновления общественного транспорта, сообщил в своем канале в «МАКС» глава республики Олег Николаев.

«Благодаря совместным усилиям с правительством России нам удалось привлечь значительную федеральную поддержку. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» Минтранс России предоставит Чувашии субсидию на 2026–2028 годы в размере 826,5 миллиона рублей. Это 40% стоимости новых автобусов, еще 60% обеспечим за счет республиканского бюджета», — написал Николаев.

До конца этого года парк пополнят 27 автобусов большого класса и два автобуса малого класса. Первые автобусы уже прибыли в республику и проходят оформление. Кроме того, Чувашия привлекла дополнительную федеральную поддержку уже на 2026 год. Одобрена заявка на поставку еще 16 автобусов большого класса. На 2027 год также одобрена заявка на поставку 30 автобусов большого класса и одного малого.

«Таким образом, в ближайшее время получим 76 современных новых автобусов. Для жителей это означает более комфортные, безопасные и надежные поездки, повышение качества транспортного обслуживания и дальнейшее развитие современной городской среды», — подчеркнул Николаев.

Как отметил координатор партийного проекта Единой России «Безопасные дороги» в Чувашии Максим Петров, новые автобусы — это качественный сдвиг в ежедневном комфорте для тысяч жителей.

«Низкий пол, исправные пандусы, кондиционеры и системы климат-контроля делают транспорт доступным для всех: родителей с колясками, пожилых людей, пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. А современные экологичные двигатели снижают уровень шума и выбросов, делая наши города чище», — пояснил Петров, его слова приводит Минтранс Чувашии.

Депутата Госсовета Чувашии от Единой России Сергей Мельников отметил, что значение создания нового парка автобусов и троллейбусов невозможно переоценить.

«На дорогах практически не остается старой техники. Вся техника — новая, современная. И сегодня мы видим очередное поступление автобусов, которые принимает на свой баланс Чувашское транспортное управление. И я уверен, что в ближайшее время эти красавцы выйдут на городские и межмуниципальные маршруты», — приводятся в сообщении Минтранса слова Мельникова.