Ветеранам СВО с инвалидностью упростили получение лекарств и путевок

Ветераны боевых действий, ставшие инвалидами, в августе получили возможность вместо денежной выплаты получать бесплатные лекарства, путевки в санаторий и оплату проезда к месту лечения в любой месяц.

Новый закон дает ветеранам-инвалидам право однократно, без привязки к календарю, подать заявление и перейти на получение услуг в натуральной форме. Предусмотрены два срока:

— три месяца после увольнения со службы или исключения из добровольческого формирования — для тех, кто уже имеет инвалидность;

— три месяца после установления инвалидности — для тех, кому ее определили в течение года после увольнения.

Механизм распространяется на всех ветеранов боевых действий с инвалидностью, без ограничений по характеру травм и обстоятельствам их получения.

Источник: rg.ru.