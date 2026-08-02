В зону СВО направлена очередная партия оружия

50 единиц охотничьего оружия передали военнослужащие Управления Росгвардии по Чувашской Республике в одну из воинских частей Министерства обороны Российской Федерации. Основное предназначение переданного вооружения – борьба с беспилотными летательными аппаратами. Наиболее эффективными в этом отношении признаны гладкоствольные многозарядные ружья 12-го калибра.

Только с начала 2026 года должностными лицами подразделений лицензионно-разрешительной работы и службы артиллерийского вооружения регионального Управления Росгвардии оформлено в дар военизированным организациям более 180 единиц гражданского оружия и свыше 1000 патронов к нему. В это число входит оружие, изъятое из гражданского оборота, а также добровольно переданное жителями региона для борьбы с дронами.



Жителям Чувашии, желающим передать оружие для нужд СВО, следует обратиться в территориальные подразделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии, где им помогут составить все необходимые документы и организуют передачу оружия и патронов в воинские части. Подать уведомление о добровольной передаче оружия в районы СВО можно также посредством специального сервиса на официальном сайте Росгвардии, заполнив электронную заявку.



Управление Росгвардии по Чувашии.