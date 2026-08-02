Всё больше жителей выбирают строительство домов с эскроу-счётом

Это безопасно – денежные средства граждан на всем протяжении строительства дома

будут размещены на безопасном счете и станут доступны подрядчику только после завершения

строительства и регистрации права собственности заказчика на построенный дом.



Механизм эскроу в частном домостроении действует в России с марта 2025 года. Он является частью федерального проекта «Жилье» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Сегодня в республике таким способом возводится более 80 индивидуальных жилых домов. Выбрать застройщика и ознакомиться с каталогом из 1735 типовых проектов домов можно на официальном портале Строим.дом.рф.



С момента запуска механизма эскроу в частном домостроении в Чувашии построили более 130 домов. Растет и количество подрядных организаций, работающих с эскроу-счетами: если в августе прошлого года их было 24, то на сегодняшний день вдвое больше.



Минстрой Чувашии.