Во всех случаях есть прямая вина взрослых!

С наступлением жаркой погоды вновь происходят несчастные случаи с детьми. За июль зафиксировано 3 факта падения малышей из окон.

В Новочебоксарске из окна комнаты на 4-м этаже многоквартирного жилого дома 20 июля выпал пятилетний ребёнок.



В Канаше 23 июля четырехлетний мальчик выпал из окна 4-го этажа многоквартирного жилого дома.

В Чебоксарах 27 июля из окна 3-го этажа многоквартирного жилого дома выпал мальчик 2024 года рождения.

К счастью, во всех этих случаях обошлось без летального исхода. Дети получили травмы и находятся в больницах.



Еще раз напоминаем гражданам о необходимости быть предельно бдительными и не оставлять детей без присмотра в помещениях, где открыты окна! Ограничьте доступ ребенка на подоконник, отодвиньте от него всю мебель и игрушки. Во избежание подобных происшествий настоятельно рекомендуем установить на окна специальные блокираторы (ограничители), а также замки на оконные ручки, чтобы дети не смогли открыть их самостоятельно.



Большую опасность представляют москитные сетки: у ребенка создается иллюзия закрытого окна, он уверенно опирается на сетку и в результате может выпасть вместе с ней, т.к. она не рассчитана на вес любого малыша.



Не проходите мимо, если вы видите ребенка у открытого окна, сразу же сообщите об этом по телефонам 102 или 112.



По информации СУ СКР по Чувашии.