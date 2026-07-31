Принято считать, что игры в песочнице — это удел самых маленьких. Однако сегодня психологи, педагоги и терапевты всё чаще обращаются к этому древнейшему материалу для работы

со взрослыми и детьми. В Центральной библиотеке округа появился уникальный инструмент -

интерактивная песочница, которая превращает развлечение в серьезную работу над собой.

В арсенале специалистов есть множество видов песка: кинетический (похожий на влажный морской), живой, кварцевый и даже радужный. Интерактивная песочница оснащена набором развивающих игр и проекционных технологий, превращающих процесс в захватывающее приключение.



Она решает целый комплекс психологических и педагогических задач: формирует особое мироощущение (песок помогает отвлечься от обыденности, снять груз стереотипов и избавиться от ощущения нереализованности); дает выход эмоциям (и ребенок, и взрослый может выразить то, что сложно сказать словами — тревогу, страх, гнев или радость, — и прийти к гармонии); развивает тактильную чувствительность и мануальный интеллект (перебирая, сжимая и разравнивая песок, руки получают естественный массаж. Миллионы нервных окончаний на подушечках пальцев посылают сигналы в мозг, стимулируя речевые центры и образное мышление); учит решать проблемы (преобразуя ситуацию на песочном поле, ребенок получает бесценный опыт самостоятельного разрешения трудностей. Отработав сценарий в безопасной среде, он переносит эту модель в реальную жизнь, становясь увереннее в себе).

Приглашаем всех желающих посетить нашу библиотеку. Строить замки полезно в любом возрасте!



А. Микина, вед. специалист ЦБС Шумерлинского округа.