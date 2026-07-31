Тема специальной военной операции остаётся волнующей и актуальной. Если с её началом основной задачей было выявление семей мобилизованных граждан, которые внезапно остались один на один со своими проблемами и остро нуждались в помощи и поддержке, то сейчас ситуация изменилась. В настоящее время участники СВО возвращаются с физическими травмами

и психологическими проблемами, поэтому нуждаются в ещё большем внимании и заботе.

Недавно с вопросом о предоставлении технических средств реабилитации (ТСР) в Шумерлинский КЦСОН обратилась супружеская пара. Как рассказала женщина, ее муж после ранения и ампутации нижней конечности нуждается в ТСР, пока не получит протез. Специалист по соцработе дала им разъяснения по интересующим вопросам, внесла корректировки в социальный паспорт семьи военнослужащего и пригласила зав. отделением социальной реабилитации инвалидов. И уже совместно специалисты провели комплексную консультацию по выбору ТСР и подобрали оптимальный вариант.



Шумерлинский КЦСОН.