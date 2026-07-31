Связь поколений во благо села

24 июля на территории ООО «Приволье» в рамках проекта «Российское село» состоялась встреча с ветеранами агропромышленного комплекса. Особым гостем встречи стал председатель Союза ветеранов АПК Чувашии Александр Самылкин.

Ветеранов радушно встретила Евгения Беликова. Она поделилась ценным профессиональным опытом, рассказала о трудовых традициях и истории развития хозяйства.



На встрече были обсуждены самые актуальные темы: развитие АПК Чувашии и Шумерлинского округа, меры поддержки сельхозпроизводителей, а также пути развития сельских территорий. Ветераны предложили ряд инициатив по улучшению условий труда и поддержке сельской молодежи.



Зав. сектором сельского хозяйства администрации Шумерлинского округа Татьяна Атяшева выразила благодарность ветеранам за многолетний добросовестный труд, огромный вклад в развитие агропромышленного комплекса и активное участие в жизни муниципалитета. Эта встреча стала ярким свидетельством того, насколько важна связь между поколениями для устойчивого развития наших сельских территорий.



Источник: Макс-канал администрации Шумерлинского округа.