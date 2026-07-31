Под прицелом общественного наблюдения

Как уже сообщала наша газета, в преддверии сентябрьских выборов в Государственную Думу России и Госсовет Чувашии в Шумерлинском муниципальном округе начал работу Штаб общественного наблюдения. О том, как устроена работа штаба и в чем его задачи, о подготовке наблюдателей и их обязанностях нашей газете рассказал руководитель территориального Штаба общественного наблюдения за выборами Александр Иванов.

Александр Владимирович, расскажите, в чём главная задача штаба?

Главная задача — обеспечить прозрачность и законность избирательного процесса. Мы подготавливаем работу общественных наблюдателей: обучаем, координируем действия в дни голосования, организовываем независимое наблюдение на избирательных участках, оперативно реагируем на сигналы о возможных нарушениях. Очень важно, чтобы избиратель был уверен: все его избирательные права с точки зрения конкурентности, порядка на участке и соблюдения избирательного законодательства будут обеспечены. Именно общественные наблюдатели выступают связующим звеном между избирательными комиссиями и обществом, помогая сделать выборы по-настоящему честными.

Для решения конкретных задач внутри штаба сформированы четыре рабочие группы: информационная, отвечающая за сбор и распространение информации о ходе голосования; экспертная, осуществляющая аналитическую и экспертную поддержку; юридическая — обеспечивает правовое сопровождение наблюдения; мобильная — отвечает за оперативное реагирование на местах. По каждой группе назначены ответственные лица. Штаб активно взаимодействует с администрацией округа, политическими партиями, общественными организациями.

Для решения конкретных задач внутри штаба сформированы четыре рабочие группы: информационная, отвечающая за сбор и распространение информации о ходе голосования; экспертная, осуществляющая аналитическую и экспертную поддержку; юридическая — обеспечивает правовое сопровождение наблюдения; мобильная — отвечает за оперативное реагирование на местах. По каждой группе назначены ответственные лица. Штаб активно взаимодействует с администрацией округа, политическими партиями, общественными организациями. Кто может стать общественным наблюдателем? Есть ли какие-то особые требования?

Наблюдателем может стать любой гражданин России старше 18 лет, обладающий активным избирательным правом. Исключения — депутаты, высшие должностные лица, судьи, прокуроры и члены избирательных комиссий. Главное требование — готовность изучить избирательное законодательство и ответственно подойти к своим обязанностям.

Сколько наблюдателей будет задействовано на предстоящих выборах в Шумерлинском округе?

Мы планируем работу на всех 29 избирательных участках, расположенных на территории муниципалитета. На каждом участке будет по 2 наблюдателя, всего — 58 человек. Это позволит обеспечить непрерывное присутствие наблюдателей в течение всех дней голосования.

Чему учат будущих наблюдателей? Какие темы освещаются на обучающих семинарах?

Программа обучения включает основы избирательного законодательства, порядок работы на избирательном участке, правила наблюдения за голосованием, в том числе выездным, алгоритмы действий при выявлении нарушений и в нестандартных ситуациях, методы фиксации нарушений, взаимодействие с членами УИК и другими наблюдателями. Важную роль уделяем работе в соцсетях: наблюдатели учатся делиться объективной информацией о ходе голосования и бороться с распространением ложных сведений.

Чем общественный наблюдатель отличается от наблюдателя от партии или кандидата?

Ключевое отличие — в нейтральности. Наблюдатель от партии защищает интересы своего кандидата. Общественный наблюдатель представляет интересы граждан и следит за соблюдением процедуры в целом. Его задача — не допустить нарушений, независимо от того, кому они выгодны. Это делает общественное наблюдение наиболее объективным инструментом контроля.

О ходе избирательного процесса избиратель может узнать на сайтах Общественной палаты региона, Избирательной комиссии Чувашской Республики, через СМИ, социальные сети.

О ходе избирательного процесса избиратель может узнать на сайтах Общественной палаты региона, Избирательной комиссии Чувашской Республики, через СМИ, социальные сети. Что делать наблюдателю, если он заметил нарушение? Каков должен быть алгоритм его действий?

Алгоритм чёткий: зафиксировать нарушение (фото/видео), составить акт, обратиться к председателю УИК с требованием устранить нарушение, сообщить в штаб через специальную горячую линию или мессенджер. Обязательно дождаться обратной связи.

Мы обеспечиваем круглосуточную юридическую поддержку наблюдателям в дни голосования.

Мы обеспечиваем круглосуточную юридическую поддержку наблюдателям в дни голосования. Значимость общественных наблюдателей трудно переоценить…

Скажу без лишнего пафоса: общественные наблюдатели — это не формальность, а реальная возможность обеспечить честное голосование и тем самым укрепить доверие граждан к выборному процессу в целом.

Ольга Дмитриева.