Под прицелом общественного наблюдения

Как уже сообщала наша газета, в преддверии сентябрьских выборов в Государственную Думу России и Госсовет Чувашии в Шумерлинском муниципальном округе начал работу Штаб общественного наблюдения. О том, как устроена работа штаба и в чем его задачи, о подготовке наблюдателей и их обязанностях нашей газете рассказал руководитель территориального Штаба общественного наблюдения за выборами Александр Иванов.
- Александр Владимирович, расскажите, в чём главная задача штаба?
- Главная задача — обеспечить прозрачность и законность избирательного процесса. Мы подготавливаем работу общественных наблюдателей: обучаем, координируем действия в дни голосования, организовываем независимое наблюдение на избирательных участках, оперативно реагируем на сигналы о возможных нарушениях. Очень важно, чтобы избиратель был уверен: все его избирательные права с точки зрения конкурентности, порядка на участке и соблюдения избирательного законодательства будут обеспечены. Именно общественные наблюдатели выступают связующим звеном между избирательными комиссиями и обществом, помогая сделать выборы по-настоящему честными.
Для решения конкретных задач внутри штаба сформированы четыре рабочие группы: информационная, отвечающая за сбор и распространение информации о ходе голосования; экспертная, осуществляющая аналитическую и экспертную поддержку; юридическая — обеспечивает правовое сопровождение наблюдения; мобильная — отвечает за оперативное реагирование на местах. По каждой группе назначены ответственные лица. Штаб активно взаимодействует с администрацией округа, политическими партиями, общественными организациями.
- Кто может стать общественным наблюдателем? Есть ли какие-то особые требования?
- Наблюдателем может стать любой гражданин России старше 18 лет, обладающий активным избирательным правом. Исключения — депутаты, высшие должностные лица, судьи, прокуроры и члены избирательных комиссий. Главное требование — готовность изучить избирательное законодательство и ответственно подойти к своим обязанностям.
- Сколько наблюдателей будет задействовано на предстоящих выборах в Шумерлинском округе?
- Мы планируем работу на всех 29 избирательных участках, расположенных на территории муниципалитета. На каждом участке будет по 2 наблюдателя, всего — 58 человек. Это позволит обеспечить непрерывное присутствие наблюдателей в течение всех дней голосования.
- Чему учат будущих наблюдателей? Какие темы освещаются на обучающих семинарах?
- Программа обучения включает основы избирательного законодательства, порядок работы на избирательном участке, правила наблюдения за голосованием, в том числе выездным, алгоритмы действий при выявлении нарушений и в нестандартных ситуациях, методы фиксации нарушений, взаимодействие с членами УИК и другими наблюдателями. Важную роль уделяем работе в соцсетях: наблюдатели учатся делиться объективной информацией о ходе голосования и бороться с распространением ложных сведений.
- Чем общественный наблюдатель отличается от наблюдателя от партии или кандидата?
- Ключевое отличие — в нейтральности. Наблюдатель от партии защищает интересы своего кандидата. Общественный наблюдатель представляет интересы граждан и следит за соблюдением процедуры в целом. Его задача — не допустить нарушений, независимо от того, кому они выгодны. Это делает общественное наблюдение наиболее объективным инструментом контроля.
О ходе избирательного процесса избиратель может узнать на сайтах Общественной палаты региона, Избирательной комиссии Чувашской Республики, через СМИ, социальные сети.
- Что делать наблюдателю, если он заметил нарушение? Каков должен быть алгоритм его действий?
- Алгоритм чёткий: зафиксировать нарушение (фото/видео), составить акт, обратиться к председателю УИК с требованием устранить нарушение, сообщить в штаб через специальную горячую линию или мессенджер. Обязательно дождаться обратной связи.
Мы обеспечиваем круглосуточную юридическую поддержку наблюдателям в дни голосования.
- Значимость общественных наблюдателей трудно переоценить…
- Скажу без лишнего пафоса: общественные наблюдатели — это не формальность, а реальная возможность обеспечить честное голосование и тем самым укрепить доверие граждан к выборному процессу в целом.
Ольга Дмитриева.