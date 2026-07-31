Как школа № 6 стала тылом для бойцов

Сейчас у ребят летние каникулы. Но с нового учебного года школьные волонтёры вернутся

к своему делу. Потому что привыкли: помогать — это не на время, а навсегда. Педагог школы

№ 6 Светлана Софронова — организатор школьного волонтерского движения. Вместе с коллегами

и учениками она собирает, мастерит и отправляет посылки для бойцов СВО. Это история о том, как целая школа стала надёжным тылом и помощником для «Группы поддержки ребят».

Всё началось с простого вопроса, который однажды задали себе учителя и ученики: «Чем мы можем помочь?» И с того дня школа живёт одной большой целью. За 3 с половиной года волонтерской работы учениками сделано невероятно много: тысячи упаковок сухого душа, сотни пакетов сухариков, килограммы очищенного лука и чеснока. Ребята изготавливают детали для защитных сетей, пишут письма солдатам, мастерят талисманы и обереги, плетут браслеты выживания. Особенно полюбился бойцам Чебурашка — этот простой и добрый символ стал для них чем-то родным, напоминающим о доме.



«Ни разу не было такого, чтобы кто-то из детей отказался помогать или сказал «не хочу». Всегда всё делают вместе и слаженно», — рассказывает Светлана Софронова. А в ответ с фронта приходят слова благодарности. Для солдат важна не только еда и вещи, но и сама поддержка. Знать, что о тебе помнят, что дома ждут и верят, — это придаёт сил!



Труд Светланы не остался незамеченным. Командование 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота выразило слова искренней благодарности «за разумную инициативу, патриотизм, высокую гражданскую позицию, неравнодушие и бескорыстие». А глава Шумерлинского муниципального округа вручил благодарность за активное участие в волонтерской деятельности по оказанию помощи участникам СВО и госпиталям.



Светлана — не просто учитель, а мама троих детей. Когда она смотрит на коробки, которые уезжают на фронт, внутри всё сжимается. Она думает о том, что там, на передовой, чьи-то сыновья, отцы, мужья, и каждая посылка для них — как весточка из дома. И то, что педагоги школы делают вместе с учениками, — это не просто помощь. Это способ сказать: «Вы не одни, мы с вами».



«Мы ждём вас. Мы верим в вас. Мы делаем всё, что можем, чтобы вы знали: дома о вас помнят и очень ждут», — Светлана адресует эти слова всем настоящим мужчинам – участникам СВО.



Вот так школа стала маленьким тылом и помощником для большого фронта. Здесь учат не только математике и русскому, но и настоящей человеческой поддержке, заботе и любви к Родине. Когда такие люди есть — победа обязательно будет!



Подготовила А. Коконкина.