Важные перемены начинаются с инициативы

460 проектов в селах и почти 60 — в городах завершены по программе «Ниме – народный бюджет», реализующейся по инициативе Главы Чувашии Олега Николаева. В этой работе активное участие принимают общественники, в том числе активисты проекта «Российское село».



Один из объектов – участки улиц Молодёжной, Комсомольской и Школьной в посёлке Красный Октябрь. Подрядчик ООО «Проксис» приступил к ремонтным работам. Общая сумма финансирования проекта – 17,3 млн руб.

По информации администрации Шумерлинского округа.