А школа продолжает жить!

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Мария Алексеевна Дмитриева

Мария Алексеевна родилась в Шумерле. Детство её пришлось на тяжёлые военные и послевоенные годы. Учиться Мария Алексеевна начала в школе № 6 (за линией), а затем продолжила обучение в школе № 2, где встретила своего будущего мужа — в старших классах они стали одноклассниками.

После окончания школы Мария Алексеевна поступила в Горьковский государственный педагогический институт. Студенткой вышла замуж. После окончания института, следуя за мужем, работала в разных школах Чувашии. Когда семья вернулась в Шумерлю и была открыта школа № 7, Мария Алексеевна стала учителем математики нашей школы и трудилась там до пенсии. Вместе с мужем они воспитали сыновей Александра и Юрия, дочь Елену.



Математика считается одной из самых сложных школьных дисциплин, но Мария Алексеевна могла сделать так, что даже самые непростые задачи становились понятными и интересными. Если по условию задачи нужно было определить расстояние или время движения пешехода или велосипедиста, то на доске тут же появлялись забавные рисунки: человечек в шляпе, с корзиной яблок или настоящий велосипед. Благодаря такой наглядности задача словно оживала, а её решение становилось гораздо понятнее. Каждый урок начинался с разминки для ума — устного счёта, Мария Алексеевна могла обратиться к любому ученику, ожидая быстрого и точного ответа. Мы до сих пор с улыбкой вспоминаем, как волновались, лишь бы не ошибиться. Иногда она специально допускала ошибку в примере на умножение, проверяя нашу внимательность. Тот, кто замечал неточность, всегда получал её искреннюю похвалу. Это учило нас не просто считать, а думать и быть внимательными.



Кабинет математики был одним из самых уютных в школе. Над доской висели портреты великих математиков — Софьи Ковалевской, Николая Лобачевского, Пифагора, Архимеда. Всё вокруг словно напоминало, что математика — это целый удивительный мир.



Мария Алексеевна любила свой предмет всей душой. Она готовила учеников к олимпиадам, проводила факультативные занятия, предлагала сильным ребятам задачи повышенной сложности, помогала готовиться к поступлению в высшие учебные заведения и советовала выбирать лучшие вузы страны. Но не меньше внимания уделяла тем, кому математика давалась нелегко. Она оставалась после уроков, терпеливо объясняла материал до тех пор, пока ученик не начинал понимать.



Мария Алексеевна очень жизнерадостная, с прекрасным чувством юмора. Её уважают и любят ученики разных поколений. Для многих из нас она стала образцом настоящего учителя.

Одна из нас окончила школу с серебряной медалью — единственная «четвёрка» по геометрии не позволила получить золотую. Тогда это казалось очень обидным. Но уже в 1985 году при поступлении в Московский институт имени Г. В. Плеханова первый экзамен по математике был сдан на «отлично», и поступление состоялось сразу как у медалистки. Наша мама была настолько счастлива, что отправила Марии Алексеевне телеграмму из Москвы, чтобы сообщить ей эту радостную новость — в этом успехе была и ее большая заслуга.



Прошли годы, и уже наши дети летом занимались у Марии Алексеевны, приезжая на каникулы в Шумерлю. Они всегда шли к ней с удовольствием. Особенно запомнилась одна история. После занятий с сыном одной из нас Мария Алексеевна с улыбкой сказала: «Ему обязательно нужно сначала узнать, какие цветы растут на грядке, какого они цвета и почему именно такие. Чтобы просто посчитать, сколько их всего, я полчаса отвечала на его вопросы. Очень уж въедливый у вас мальчик. Ему бы юристом стать». Эти слова оказались пророческими — сегодня он успешный судебный юрист.



Проходят десятилетия, но связь с любимым учителем не прерывается. Мы и многие её ученики по-прежнему навещаем Марию Алексеевну, поздравляем её с днём рождения. Она всегда встречает нас с радостью и доброй улыбкой.



Дорогая Мария Алексеевна, спасибо Вам за знания, мудрость, терпение, душевную теплоту и заботу! Спасибо за то, что учили нас не только математике, но и трудолюбию, ответственности и умению мыслить! Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа, радости от общения с родными и близкими! Мы счастливы, что в нашей жизни был такой учитель!



Сёстры Басировы (Гузель и Гульнара.)