Чувашский ГАУ и Алтайский государственный университет объединили усилия для развития хмелеводства в России

Сегодня в рамках конференции «Российский хмель» состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Чувашским государственным аграрным университетом и Алтайским государственным университетом. Соглашение направлено на реализацию совместной образовательной и научно-исследовательской деятельности, а также на объединение компетенций двух вузов для развития хмелеводства в стране.

Врио ректора Чувашского ГАУ Надежда Алтынова подчеркнула стратегическую значимость партнерства:

На базе Чувашского ГАУ создан Центр компетенций в хмелеводстве, где успешно проводятся передовые научные исследования в производства, переработки и селекции «зеленого золота». Ученые Центра компетенций создали два новых сорта чувашского хмеля: «Ароматный» и «Сувар», которые включены в Госреестр селекционных достижений. Также заложен маточник сортов хмеля перспективной селекции площадью 2,1 га с возможностью увеличения до 6 га.

Также разработана система фитосанитарного мониторинга основных (семи) бактериальных и вирусных болезней хмеля с использованием метода ПЦР–анализа, разработана первая отечественная методика определения сортовой принадлежности посадочного материала хмеля, которая востребована хмелеводческими хозяйствами.

Алтайский государственный университет обладает сильной биотехнологической школой. Работы по клонированию и оздоровлению хмеля получили поддержку на конкурсной основе от Правительства Алтайского края, Минобрнауки России и Российского научного фонда. В 2024 году коллектив учёных АлтГУ с разработкой технологии производства посадочного материала хмеля с использованием биотехнологических методов стал лауреатом Премии Алтайского края в области науки и техники.

Учёные АлтГУ разработали и запатентовали технологию клонального микроразмножения хмеля in vitro, что позволяет быстро клонировать ценные генотипы и получать из одного образца до 8 000 идентичных растений в течение года. Данные результаты востребованы реальным сектором экономики: первые опытные партии произведены в интересах крупных компаний, в том числе ООО «Пивоваренная компания «Балтика».



Подписанное Соглашение станет основой для долгосрочного взаимодействия двух ведущих научно-образовательных центров, направленного на укрепление технологического суверенитета России в сфере хмелеводства и пивоварения.

Минсельхоз Чувашии.