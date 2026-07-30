Самарское ООО «Золотой хмель» подтвердило приверженность чувашскому сырью на конференции «Российский хмель»

Сегодня в Чебоксарах в рамках Всероссийского фестиваля «Зелёное золото России» проходит отраслевая конференция «Российский хмель». Мероприятие объединило 58 экспертов из 19 регионов страны – представителей научно-образовательного сообщества, промышленных предприятий и организаций перерабатывающей сферы. Конференция организована при поддержке партийного проекта «Российское село» и нацелена на консолидацию производителей хмеля и пивоваренной продукции, а также научных и отраслевых экспертов.

Одним из докладчиков стал Евгений Худанов, генеральный директор ООО «Золотой хмель» (Самарская область). В своём выступлении на тему «История сотрудничества с Чувашской Республикой: прошлое и настоящее» он представил многолетний успешный опыт использования чувашского хмеля на собственном производстве. По словам руководителя, сырье из Чувашии применяется для создания четырех видов пенного напитка: Аманакское Светлое, Аманакское Жигулевское, Аманакское Ячменный колос и Аманакское Советское. Ароматный чувашский хмель используют для придания характерного хмелевого аромата и вкусовых нот.

В производстве компания делает ставку на проверенные сорта: Московский ранний, Фаворит, Подвязный, а также использует хмель в шишках. По итогам 2025 года объём произведённой продукции превысил 2 млн литров.

Выступая на конференции, Евгений Худанов отметил, что производство постоянно увеличивается, а вместе с ним растёт и потребность в качественном сырье. Потребность предприятия в хмеле составляет 30–50 кг в месяц (около 500 кг в год) и продолжает расти.

Конференция продолжает свою работу. В ближайшие часы состоятся выступления других участников.

Минсельхоз Чувашии.