Многодетные заемщики смогут брать полуторагодовые ипотечные каникулы с 1 сентября

Это позволит учитывать ситуации, в которых один из родителей часто вынужден временно прекратить работу для ухода за ребенком.

В случае рождения второго и последующих детей длительность ипотечных каникул составит до 18 месяцев (а не шести месяцев, как по другим основаниям), до достижения ребенком возраста полутора лет, а в случае усыновления — не более полутора лет с этой даты.

На первые полгода семье предоставляется полное освобождение от выплаты и основного долга, и процентов, а с седьмого по восемнадцатый месяц начнут начисляться проценты на остаток долга. Но выплачивать их нужно лишь после каникул.

Фото: Сергей Куксин / РГ

Источник: rg.ru