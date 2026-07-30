В столице Чувашии на конференции «Российский хмель» обсудили стратегию ускоренного развития хмелеводства

В столице Чувашской Республики в рамках V Всероссийского фестиваля «Зелёное золото России» состоялась отраслевая конференция «Российский хмель.

Мероприятие, организованное при поддержке проекта «Российское село», объединило представителей научно-образовательного сообщества, промышленных предприятий и организаций перерабатывающей сферы. Обсудили современные вызовы отрасли, внедрение новых сортов хмеля, меры государственной поддержки, кадровое обеспечение, биобезопасность и взаимодействие производителей с пивоваренными компаниями.

Открывая деловую сессию, Председатель Кабинета Министров Чувашии Сергей Артамонов отметил, что развитие хмелеводства остаётся одним из приоритетов Правительства республики.

Чувашия выделяется от регионов, возделывающих хмель, тем, что помимо федеральных мер действуют и республиканские механизмы стимулирования. Перечень обширный – это возмещение 50% на покупку спецтехники, субсидии на реализацию культуры, приобретение посадочного материала, закладка хмельников и т.д. Субсидии по некоторым позициям могут достигать 70-80% затрат, предусмотрены льготные кредиты.

Востребованность чувашского хмеля подтверждается интересом со стороны крупнейших пивоваренных компаний. К примеру, с 2023 года «Балтика» развивает хмелеводство в Чувашии. За это время площадь собственных плантаций компании достигла 60 гектаров. Параллельно с расширением посадок компания выстраивает технологическую базу: для уборки и сушки хмеля закуплен хмелеуборочный комплекс российского производителя оборудования. В партнёрстве с Чувашским ГАУ ведётся работа по подготовке кадров.

Одним из ключевых событий конференции стало подписание соглашения о сотрудничестве между Чувашским государственным аграрным университетом и Алтайским государственным университетом, направленное на объединение научных компетенций в области селекции и биотехнологий.

Конференция «Российский хмель» стала ключевой деловой площадкой фестиваля «Зелёное золото России», который продлится в Чебоксарах до 1 августа. Фестиваль, организованный при поддержке Минсельхоза России, призван консолидировать производителей хмеля и пивоваренной продукции, а также представителей научного и экспертного сообщества для решения системных задач отрасли.

Минсельхоз Чувашии.