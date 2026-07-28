Новые правила налоговых уведомлений заработают в Чувашии

С 1 августа вступают в силу изменения, внесённые Федеральным законом № 425-ФЗ. Теперь налоговые уведомления для уплаты имущественных налогов и НДФЛ будут направлять через портал «Госуслуги» автоматически. Раньше для этого требовалось отдельное заявление, теперь — нет.

По данным УФНС по Чувашии, всего в республике планируют разослать более 625 тысяч уведомлений. Почти 518 тысяч из них придут в личные кабинеты на «Госуслугах». Тем, кто отказался от электронного способа, документы направят по почте или в личный кабинет на сайте ФНС.

Если уведомление не пришло или нужен бумажный вариант, можно обратиться в налоговую или МФЦ. Документ выдадут на руки в течение пяти рабочих дней.

Чувашинформ.рф.