В Чувашии внедряют грамотную утилизацию шин

Стартовал совместный проект Минприроды республики и ПАО «Татнефть» по сбору и переработке отработанных автомобильных покрышек. Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» и направлена на переход к экономике замкнутого цикла.

Собранные шины вывозят на производство, где они проходят глубокую переработку: резина превращается в крошку и пиролизное сырьё, из которого затем производят компоненты топлива и каучук. Это позволяет не только избавляться от опасных отходов, но и сокращать потребность в добыче первичной нефти.

Как отметил министр природных ресурсов и экологии Чувашии, региональный координатор проекта «Чистая страна» Эмир Бедертдинов, утилизация отходов должна стать новой социальной нормой. К сотрудничеству приглашаются муниципалитеты, автосервисы и шиномонтажные мастерские. Приём покрышек — бесплатный и без бюрократических проволочек.

Подробности о пунктах приёма и графике вывоза — на сайте Минприроды Чувашии и в канале «Макс».

Чувашинформ.рф.