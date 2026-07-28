В районных больницах Чувашии появятся новые специалисты и МРТ

Больницы нескольких муниципальных округов Чувашии объединяются в межрайонные медицинские центры. Для жителей это означает: рядом с домом появятся врачи и обследования, за которыми раньше приходилось ездить, а привычный приём у своего терапевта и фельдшера останется там же, где и был.

В Канашском межрайонном центре начнут принимать пульмонолог и гастроэнтеролог — этих специалистов ждут больше 97 тысяч жителей окрестных округов. Здесь же установят аппарат МРТ и ангиограф: обследовать сосуды и сердце можно будет на месте, без поездки в другой город. В Батыревской больнице появятся ревматолог и гастроэнтеролог — для более чем 56 тысяч жителей соседних округов. В Новочебоксарской городской больнице установят аппарат МРТ.

«Любые структурные изменения в здравоохранении всегда вызывают вопросы у коллектива и пациентов. Но в данном случае объединение — это не административная мера, а стратегический шаг к повышению доступности и качества помощи, который позволяет нам пересмотреть штатное расписание и привлечь узких специалистов, которых в районах раньше не хватало.

Что касается диагностики — мы уже проработали вопрос поставки современного МРТ-аппарата. В условиях разрозненности позволить себе такое оборудование было невозможно экономически. В объединенной структуре это становится реальностью.

Хочу подчеркнуть: мы не закрываем двери, а, наоборот, расширяем возможности. Маршрутизация пациентов станет четче, время ожидания исследований с приобретением оборудования уменьшится. Наши пациенты должны ощутить только положительный эффект от этих изменений — начиная от сокращения очередей и заканчивая доступностью высокотехнологичной помощи», — комментирует Заместитель главного врача Новочебоксарской городской больницы по медицинской части Вера Алексеева.

Узкие специалисты сами поедут в сёла: выездные бригады врачей будут работать по утверждённому графику. До больницы соседнего округа ходит прямой автобус. По поручению Главы Чувашии Олега Николаева запущены пять маршрутов: №300 Яльчики — Батырево, №303 Шемурша — Батырево, №305 Ибреси — Канаш, №307 Аликово — Красные Четаи и №515 Козловка — Новочебоксарск. Благодаря субсидии из бюджета республики билет стоит в разы дешевле коммерческого. Новыми маршрутами уже воспользовались больше 27 тысяч пассажиров.

Порядок первичной помощи не меняется: к своему врачу и фельдшеру вы обращаетесь туда же, куда привыкли. Объединение не отменяет ни одного из запланированных ремонтов и строек в округах.

Янтиковская больница вошла в состав Канашского центра в 2024 году. После объединения сюда пришли молодые специалисты, в округе организованы четыре комплексных врачебных участка, а узкие специалисты приезжают к жителям сами — бригадами из Канаша.

Другой пример — Городская клиническая больница №1: после объединения её поликлиники первыми в республике перешли на семидневный режим и запустили диспансеризацию выходного дня. В первое же воскресенье пришли 583 пациента, каждый третий попал на приём к узкому специалисту — хирургу, урологу, травматологу, неврологу, офтальмологу или кардиологу.

По Комплексной программе социально-экономического развития республики до 2030 года в селе Яльчики отремонтируют поликлинику, в Больших Яльчиках — врачебную амбулаторию. Капитальный ремонт поликлиники запланирован и в Шемуршинском округе. В Батыреве уже создан и оснащается оборудованием Центр здоровья — его услуги свободно доступны жителям Яльчикского округа. В деревне Уразметьево Козловского округа построят новый фельдшерско-акушерский пункт, в Козловке отремонтируют врачебную амбулаторию и благоустроят территорию больницы.

Смысл объединения простой: чтобы нужный врач, обследование и дорога к ним были ближе для жителей каждого округа.

Источник: grani21.ru.