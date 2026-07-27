Поздравляю с Днём избирательных комиссий в Чувашской Республике организаторов выборов, ветеранов избирательной системы, наблюдателей, представителей средств массовой информации и всех многочисленных друзей избирательной системы.



Сегодня в состав избирательных комиссий всех уровней входят более восьми тысяч человек, которых объединяют ответственность, профессионализм и преданность своему делу.

Сердечно благодарю вас, дорогие коллеги, за добросовестный труд и вклад в обеспечение законности, открытости и гласности избирательного процесса. Ваш профессионализм и ответственное отношение к делу укрепляют доверие граждан к выборам.

Желаю крепкого здоровья, добра и благополучия!



Председатель Избиркома Чувашии Геннадий Федоров.