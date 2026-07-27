В России запустят сервис льгот по карте «Мир»

С 1 августа на портале госуслуг начнется эксперимент по получению гражданами социальных льгот через банковскую карту, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

«При ее использовании многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам и студентам будут автоматически предоставляться положенные им скидки на проезд в городском и пригородном транспорте, в магазинах и аптеках, при посещении учреждений культуры», — рассказал он.

Единый сервис для получения всех льгот будет работать через банковскую карту «Мир», пояснил вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Для этого в личном кабинете гражданину необходимо выбрать соответствующую опцию.

Фото: ТАСС

Источник: rg.ru.