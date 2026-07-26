О новых правилах оформления периодов ухода за нетрудоспособными

Период ухода может быть установлен как в период его осуществления, так и после завершения. Начиная с 1 января 2027 года для учета периода необходимо ежегодно подтверждать согласие на уход путем подачи заявления до начала периода в отделение СФР.

С начала 2026 года приняло 10,5 тыс. решений об установлении периодов ухода. После принятия решения о включении периодов ухода в страховой стаж сведения отражаются на индивидуальном лицевом счете граждан.



Периоды ухода за нетрудоспособными формируют пенсионные права, которые учитываются при определении права на страховую пенсию и влияют на ее размер. За каждый полный календарный год ухода человеку, осуществляющему уход, засчитывается 1 год страхового стажа и 1,8 ИПК.

Периоды ухода за инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом и лицом, достигшим возраста 80 лет, с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года включаются в страховой стаж на основании заявления лица, осуществляющего уход, и заявления нетрудоспособного лица. Их можно подать лично в клиентской службе Отделения СФР по Чувашии или путем подачи заявления о корректировке на портале госуслуг.



С января 2027 года подтверждение продолжения ухода осуществляется ежегодно. При обращении представляется документ, удостоверяющий личность, заявление об установлении периодов ухода, а при раздельном проживании – заявление нетрудоспособного лица о подтверждении периода ухода.

Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.