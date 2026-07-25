Празднованию дня ВМФ посвящается

26 июля в России отмечается День Военно-Морского Флота, являющийся днём воинской славы

нашего Отечества. Военно-морской державой Россию принято считать с 30 октября 1696 года,

с постановления Петра I «Морским судам быть».

На протяжении столетий и до настоящего времени значимость Военно-Морского Флота не утрачивается, а наоборот, усиливается, так как недружественные нам страны продолжают вынашивать замыслы нанести России стратегическое поражение. Для недопущения этого основой государственной политики в области Военно-Морского Флота на период до 2030 года заложена глобальная концепция не только продолжения развития ВМФ, но и вся концепция морской политики нашего государства, что позволяет обеспечивать надежную защиту национальных интересов в мировом океане, поддерживать ее международный авторитет и сохранять статус великой морской державы.



Много шумерлинцев служили и продолжают проходить военную службу на Северном, Балтийском, Черноморском, Тихоокеанском флотах, Амурской и Каспийской флотилиях, поддерживая боеготовность нашего оружия.



Значимость Военно-Морского Флота еще и в том, что в его составляющей непревзойденная огневая мощь базируется на ядерном оружии и этим остужает горячие головы многим ястребам, вынашивающим антироссийские настроения на Западе, заставляет задумываться не переходить красные линии нашим недругам из стран НАТО.



Нами, ветеранами флота, поддерживается и воодушевленно воспринимается применение вооружения морского базирования для поражения и ликвидации средств доставки в порты, самой портовой инфраструктуры, мест разгрузки, хранения вооружения и военной техники, применяемых в интересах ВСУ.



В. Красильников, председатель правления ветеранов ВС.

26 июля в 10.00 часов у Якоря памяти военных моряков (при входе на ярмарку «Зеленый базар»), состоится торжественный митинг и построение ветеранов флота. Организаторами являются капитан 2 ранга в отставке В.Д. Прохоров, капитан 2 ранга в отставке Н.И. Гамов, мичман в отставке А.М. Аллямов. Приглашаем шумерлинцев и гостей города на празднование.