С начала лета на водоемах республики произошло10 несчастных случаев

Вода унесла жизни 11 человек,4 из них – дети.

В Шумерле не удалось спасти 17-летнего подростка, которого 21 июля извлекли из реки Суры. Очевидцы вызвали скорую помощь, а медики провели сердечно-легочную реанимацию и подключили юношу к аппарату искусственной вентиляции легких. Подростка доставили в реанимацию Шумерлинского межрайонного медицинского центра. Для консультации и помощи местным врачам туда оперативно выехали специалисты Республиканской детской клинической больницы. Несмотря на усилия медиков, 22 июля молодой человек скончался.



ИА «Чувашинформ».