Результаты вечернего рейда в парке заставляют задуматься

Инициативная группа педагогов и родителей гимназии провела профилактический рейд по городскому парку. Результаты серьезно встревожили.

Главный вывод: чувство ложной безопасности на специально оборудованных площадках притупляет бдительность взрослых. Зафиксированы массовые нарушения правил безопасности. Во-первых, даже самые маленькие гонщики съезжают с горок и маневрируют на самокатах без базового защитного снаряжения — ни шлемов, ни наколенников. Один неудачный поворот или резкое торможение — и обычная прогулка может закончиться сотрясением мозга или сложным переломом. Во-вторых, подростки на электросамокатах развивают высокую скорость, часто ездят вдвоем и пренебрегают элементарными правилами дорожного движения внутри парка. Парк — это общественное место, а не изолированный полигон. На дорожках гуляют пожилые люди, бегают малыши, играют собаки. Столкновение даже на небольшой скорости может привести к трагедии.



Летние каникулы — время повышенного риска. Безопасность детей в этот период — зона исключительной ответственности родителей. Пожалуйста, найдите минуту для разговора со своим ребенком прямо сейчас. Проверьте его экипировку перед выходом из дома. Это те простые действия, которые могут спасти здоровье и жизнь.



Гимназия № 8.