Проект важный и нужный

В «Моём семейном центре» ШКЦСОН стартовал важный социальный проект под названием «Перспективы». Он реализуется при поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Размер гранта – 2,8 млн рублей, на эти средства создается специализированный центр для несовершеннолетних, оказавшихся в непростых жизненных обстоятельствах.

На первом заседании рабочей группы по управлению проектом был представлен детальный план работы, обозначены цели, которые предстоит достичь. В заседании приняли участие директор Шумерлинского КЦСОН и муниципальный координатор проекта «Крепкая семья» Елена Волкова, серебряные волонтеры, сотрудники архива Шумерлинского округа, службы занятости, представители КДН и ЗП, иеромонах Венедикт (Раков).



Проект «Перспективы» направлен на профилактику правонарушений среди детей и подростков, на раскрытие потенциала юных шумерлинцев. Также поддержка, психологическая и духовная, будет оказываться членам их семей.

Шумерлинский КЦСОН.