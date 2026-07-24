Не просто календарная дата, а важный рубеж для коллектива

Работа следователя – это ежедневный кропотливый труд, требующий полной самоотдачи.

Приоритет неизменен – это защита прав и законных интересов граждан, борьба с преступностью и обеспечение принципа неотвратимости наказания. В преддверии профессионального праздника о работе Шумерлинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Чувашии рассказывает его руководитель Андрей Терентьев.

Андрей Вячеславович, а каковы основные приоритеты в работе отдела сегодня?

В зоне особого внимания – расследование тяжких и особо тяжких преступлений против личности, коррупционных проявлений, а также преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Мы понимаем, что за каждым уголовным делом стоят человеческие судьбы, поэтому качество и оперативность следствия для нас – не просто показатели в отчетах, а вопрос профессиональной чести.

Мы столкнулись с тем, что интернет-пространство всё чаще становится площадкой для деструктивного воздействия на сознание молодежи. Попытки переписать историю нашей страны и очернить подвиг предков – это не просто слова, а преступления, которые несут серьезную угрозу обществу. Наша позиция остается неизменной: анонимность в сети не является защитой от ответственности. Каждый, кто пытается оскорбить память героев, понесет заслуженное наказание в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Одним из показательных примеров такой работы является уголовное дело в отношении 50-летнего жителя города Шумерли. Мужчина был признан виновным в реабилитация нацизма. Весной прошлого года осужденный разместил в одном из сообществ в социальной сети комментарий, содержащий заведомо ложные сведения о деятельности участников Великой Отечественной войны. Приговором суда ему назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Кроме того, в течение 3,5 лет ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете.

Хочу также отметить, что работа следственного отдела не ограничивается только расследованием уголовных дел. Мы уделяем пристальное внимание работе с населением. К нам обращаются люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, и наша обязанность – не просто формально рассмотреть обращение, но и оказать реальную правовую помощь, проявив человечность и участие. За полгода мы рассмотрели 115 обращений и провели 73 личных приема.

Особое внимание уделяется защите трудовых прав граждан. Так, благодаря внепроцессуальным мерам, принятым сотрудниками Шумерлинского межрайонного следственного отдела, удалось добиться справедливости для работников одного из предприятий города Алатыря. После нашего вмешательства задолженность по заработной плате перед коллективом была полностью погашена.

Работа по защите законных интересов граждан и сохранению исторической памяти остается для нас приоритетной задачей. Мы призываем жителей республики проявлять бдительность и сообщать о фактах нарушения закона, ведь только совместными усилиями мы сможем обеспечить правопорядок и справедливость в нашем регионе.

Мы столкнулись с тем, что интернет-пространство всё чаще становится площадкой для деструктивного воздействия на сознание молодежи. Попытки переписать историю нашей страны и очернить подвиг предков – это не просто слова, а преступления, которые несут серьезную угрозу обществу. Наша позиция остается неизменной: анонимность в сети не является защитой от ответственности. Каждый, кто пытается оскорбить память героев, понесет заслуженное наказание в соответствии с законодательством Российской Федерации. Одним из показательных примеров такой работы является уголовное дело в отношении 50-летнего жителя города Шумерли. Мужчина был признан виновным в реабилитация нацизма. Весной прошлого года осужденный разместил в одном из сообществ в социальной сети комментарий, содержащий заведомо ложные сведения о деятельности участников Великой Отечественной войны. Приговором суда ему назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Кроме того, в течение 3,5 лет ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете. Хочу также отметить, что работа следственного отдела не ограничивается только расследованием уголовных дел. Мы уделяем пристальное внимание работе с населением. К нам обращаются люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, и наша обязанность – не просто формально рассмотреть обращение, но и оказать реальную правовую помощь, проявив человечность и участие. За полгода мы рассмотрели 115 обращений и провели 73 личных приема. Особое внимание уделяется защите трудовых прав граждан. Так, благодаря внепроцессуальным мерам, принятым сотрудниками Шумерлинского межрайонного следственного отдела, удалось добиться справедливости для работников одного из предприятий города Алатыря. После нашего вмешательства задолженность по заработной плате перед коллективом была полностью погашена. Работа по защите законных интересов граждан и сохранению исторической памяти остается для нас приоритетной задачей. Мы призываем жителей республики проявлять бдительность и сообщать о фактах нарушения закона, ведь только совместными усилиями мы сможем обеспечить правопорядок и справедливость в нашем регионе. Как, на Ваш взгляд, цифровизация влияет на облик современного следователя?

Кардинально. Сегодняшний следователь – это не только классический образ профессионала с «холодной головой и чистыми руками», но и эксперт в области высоких технологий. Преступный мир активно использует цифровые инструменты, и наша задача – опережать злоумышленников, постоянно совершенствуя свои навыки в работе с современными техническими средствами.

Есть ли в отделе место для молодых специалистов? Как проходит их адаптация?

Мы всегда рады молодым кадрам. В следственном отделе успешно функционирует система наставничества: опытные сотрудники помогают новичкам вникнуть в специфику работы, обучают тонкостям взаимодействия с оперативными службами и экспертными учреждениями. Наставники также курируют процесс адаптации молодых коллег, помогая им выстроить правильный баланс между работой и личной жизнью. Мы уделяем большое внимание профилактике профессионального выгорания и формированию здорового окружения.

Андрей Вячеславович, что бы Вы пожелали своим коллегам в преддверии профессионального праздника?

Прежде всего, хочу поблагодарить коллектив за преданность делу. Работа в следствии – это ненормированный график, постоянное психологическое напряжение и огромная ответственность. Я горжусь тем, что в нашем отделе трудятся люди, для которых понятие «офицерская честь» не пустой звук.

Хочу пожелать коллегам прежде всего крепкого здоровья и неиссякаемой энергии. Пусть дома вас всегда ждут тепло и понимание близких, которые являются вашим главным надежным тылом! Пусть профессиональный азарт не угасает, а чувство справедливости остается вашим верным ориентиром в любых обстоятельствах!



Пресс-служба СУ СКР по Чувашии.