В последнюю субботу июля в России отмечается День работника торговли. Это праздник тех, кто каждый день встречает нас улыбкой, помогает выбрать нужный товар и создает уют. Эта нужная и важная в обществе профессия требует не только глубоких знаний и высокой квалификации, но и настоящего таланта общения.



Каждый день работники торговли встречают сотни разных людей, решают десятки задач одновременно и помогают сделать правильный выбор. Без преувеличения они создают лицо бизнеса и во многом определяют успех.

Для продавца-кассира Татьяны Николаевой работа давно стала не просто профессией, а частью жизни. За прилавком Татьяна более 20 лет, из которых 10 трудится в торговой точке «Мясоежка» на улице Ленина. Для местных жителей этот магазин уже давно стал местом, куда приятно зайти не только за покупками, но и за добрым словом и приветливым отношением.



Как рассказала нам о себе Татьяна, в профессию она пришла не сразу. После девятилетки поступила учиться на бухгалтера-экономиста в училище № 6, затем образование продолжила в Сарапульском политехническом техникуме, который окончила с красным дипломом. Некоторое время трудилась на маслозаводе: начинала с должности ревизора, через год перешла в помощники мастера.



В торговую сферу наша собеседница пришла после выхода из декрета в 2003 году. Все премудрости профессии на протяжении пяти лет постигала в магазине «Алиса». «Работа меня затянула и в другом деле я себя уже не представляла», — улыбается она сегодня.



Когда рядом открылась торговая точка «Мясоежка», нашу героиню привлекли специфика работы и условия труда, и она решилась перейти на новое место. И ничуть не пожалела.



Что отличает Татьяну от многих других представителей этой профессии? Прежде всего, искренняя приветливость, умение расположить к себе, участливо выслушать, предложить, подсказать. Она помнит постоянных покупателей по именам, знает их предпочтения, может посоветовать новую продукцию или напомнить о любимом товаре, который недавно завезли. «Когда человек чувствует, что его здесь ждут и искренне рады видеть, он возвращается снова и снова», — уверена Татьяна.

За годы работы продавец освоила все тонкости выбранной профессии: от приёма и выкладки товара до работы за кассой и создания уюта в помещении. Но главное, чему она научилась, — это находить подход к людям. Кто-то приходит быстро сделать покупки и уйти, а кто-то, особенно пожилой человек, готов не торопясь поговорить, поделиться новостями. И для всех у Татьяны находятся и время, и доброе слово. «Работа продавца — это не просто взвесить и отсчитать, — говорит она. — Это общение, понимание, поддержка. Бывает, человек заходит хмурый, а уходит с улыбкой. И это дорогого стоит».



Общительная и коммуникабельная Татьяна не припомнит ни одной конфликтной ситуации за прилавком. Напротив, со всеми покупателями она предельно вежлива и корректна. «На работу я иду с удовольствием, каждого покупателя встречаю с улыбкой, — признается она. — По-другому свою работу не представляю…»



Выходные дни Татьяна полностью посвящает семье – мужу, дочке и сыну. Валерия уже взрослая и проживает в Москве, но всегда на связи. Четырнадцатилетний Кирилл – школьник и первый помощник родителей. Особое внимание семья уделяет своему дому и приусадебному участку, где всё сделано с любовью и с хорошим настроением каждого члена дружной семьи.



Поздравляем Татьяну и всех работников торговли с праздником! Именно такие профессионалы делают нашу повседневную жизнь чуть теплее и комфортнее. Пусть работа приносит вам удовлетворение, а благодарные покупатели и хорошее настроение остаются неизменными спутниками каждого нового дня.

Ольга Дмитриева.