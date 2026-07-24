Меры направлены на снижение травматизма и профилактику несчастных случаев на водоёмах

Использование сапбордов, досок для кайтбординга, виндсерфинга и аналогичных плавательных средств в Чувашии теперь регулируется отдельным разделом Правил охраны жизни людей на водных объектах. Соответствующее постановление, разработанное республиканским МЧС, принято Правительством Чувашии.



Новые нормы вводят возрастные ограничения: самостоятельно управлять такими средствами разрешено только в жилетах и с 16 лет, дети от 7 до 16 лет допускаются только в сопровождении совершеннолетних, а детям младше 7 лет выход на воду с подобным инвентарём полностью запрещён.



Одновременно установлены запреты отплывать от берега дальше 200 метров, выходить на воду при высокой волне, в тумане или тёмное время суток, а также заплывать в зоны купания пляжей, к причалам, на судовой ход и к навигационным знакам.



Источник: Правительство Чувашии.