Когда купание в водоёмах опасно?

Главное, о чём следует подумать перед купанием в водоёме, — это безопасность воды. Неправильно думать, что можно купаться в любой воде, которая выглядит чистой. Конечно, многие люди привыкли купаться в реках и озерах с детства, поэтому их мало что может остановить от удовольствия охладиться в местном водоеме. Если вы входите в число таких людей, советуем вам соблюдать следующие рекомендации:

никогда не заходите в воду там, где стоит табличка «Купаться запрещено». Если такой знак установлен – не испытывайте судьбу. Наличие такой таблички говорит о том, что водоём не предназначен для купания по какой-то из причин, например, там небезопасно, не оборудован берег или есть риск заражения бактериальной, вирусной, паразитарной инфекцией;

из причин, например, там небезопасно, не оборудован берег или есть риск заражения бактериальной, вирусной, паразитарной инфекцией; вода мутная, пенистая, цветёт, много водорослей, что-то стекает в водоем из трубы, рядом ручеёк от дома — это прекрасные условия для размножения патогенных микроорганизмов;

стекает в водоем из трубы, рядом ручеёк от дома — это прекрасные условия для размножения патогенных микроорганизмов; в пруду плавают утки, вокруг летают чайки, купаются животные, приходит на водопой скот — в такой воде купаться точно нельзя!

неподалёку находится свалка, сельскохозяйственные объекты – скорее всего, со сточными водами в водоем попадают яйца гельминтов и возбудители кишечных инфекций и паразитарных болезней;

всегда ополаскивайтесь чистой водой после купания. Если нет такой возможности — берите с собой влажные салфетки;

купальник лучше снять сразу после заплыва, а дома его необходимо хорошо постирать;

не купайтесь в черте города, у заводов, свалок, в заросших озерах или тех, которые цветут;

не заходите в воду, если там есть птицы или видны следы диких животных;

не пейте воду и не открывайте глаза при нырянии;

в случае диареи, тошноты, зуда и повышения температуры обратитесь к врачу.

Чтобы плавание не обернулось госпитализацией, купайтесь только в разрешённых местах.

Ежегодно специалисты Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике участвуют в приёмке зон отдыха к летней эксплуатации: отбирают пробы воды, песка, оценивают инфраструктуру зон отдыха, проводят оценку территорий на наличие клещей, комаров. Санитарное состояние и содержание зон отдыха контролируется в течение всего сезона.

Подготовила С. Петрова, химик-эксперт лаборатории ЦГЭ в Чувашии.