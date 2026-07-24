Категория «В» не помеха: 23-летний шумерлинец получил медаль «За отвагу»

На днях в Шумерле были вручены очередные государственные награды участникам специальной

военной операции, проявившим мужество при выполнении боевых задач. Среди награжденных медалью «За отвагу» — 23-летний Дмитрий Карчиков, который в столь молодом возрасте уже успел

познать жизнь с разных сторон и сделать осознанный выбор служить Родине.

Дмитрий — выпускник школы № 2. После уроков он частенько бежал не домой, а в спортивный зал. Около четырех лет занимался тяжелой атлетикой, участвовал в различных соревнованиях, а в 8-м классе в Алатыре взял «бронзу» в своей весовой категории. Параллельно три года посвятил занятиям плаванию. Спортивное прошлое закалило характер, но в 2021 году из-за травмы спины на спортивных занятиях пришлось поставить крест.



После 9-го класса Дмитрий выбрал мужскую профессию, поступив в Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий по специальности «обслуживание двигателей и коробок КП» и одновременно стал учиться на слесаря третьего разряда. И пусть после окончания техникума он не стал работать по специальности, а попробовал себя в работе торговым представителем сначала в оптике, а затем в одном из банков, интерес к механике сохранился до сих пор и помогает ему в устранении поломок своей машины.



Срочную службу Дмитрий не проходил по состоянию здоровья, однако это не стало преградой для главного выбора осени 2024 года. Именно тогда, в октябре, имея категорию «В» (не подлежит призыву в мирное время), Дмитрий подписал контракт и отправился на службу в зону СВО. Там уже служили некоторые из его друзей и одногруппников, а после того, как началась агрессия ВСУ в Курской области, решение было принято окончательно.



Д. Карчиков служил в 237-м полку 76-й десантно-штурмовой дивизии Псковского соединения, в группировке войск «Север». Служба продлилась год и семь месяцев. Воюя на курском направлении, штурмовик был ранен дважды. Второе ранение оказалось тяжелым: три месяца госпиталя, осколок, начавший гнить в легком, химическое заражение внутренних органов и пневмоторакс. Лечился в 442-м военном госпитале в Санкт-Петербурге. Как отмечает Дмитрий, пульмонологи сделали всё возможное: легкое пришлось частично резецировать и запаять. По итогам лечения военно-врачебная комиссия поставила Дмитрию категорию «Д», означающую окончательное списание.



О том, что такое настоящий тыл, Дмитрий знает не понаслышке. В госпитале его выхаживали лучшие специалисты, и настоящей семьей стали курские волонтеры. «Они привозили в госпиталь всё необходимое. У них свое комьюнити — они знают друг друга по всей России. Недавно через этих же людей я организовал доставку инвалидной коляски другу, которому оторвало ногу», — отмечает Карчиков. А помощь чувашских активистов он почувствовал перед последней боевой задачей, когда им прислали детектор дронов «Булат», оплаченный его отцом совместно с местными волонтерами.



Процесс возвращения в мирную жизнь для Дмитрия Карчикова начался 23 марта после завершения службы. В Шумерле с ним связалась социальный координатор Чувашского филиала фонда «Защитники Отечества» Людмила Саерова. Она оказала содействие в адаптации, а также познакомила Дмитрия с другим ветераном специальной военной операции — Денисом Андреевым. Д. Карчикову была предложена работа водителем в администрации округа. Он проработал там два месяца, а затем его пригласили на пост советника главы Вурнарского муниципального округа по взаимодействию с участниками СВО и членами их семей. Эта должность предполагает работу не только с участниками спецоперации, но и с ветеранами афганской и чеченских войн.



Дмитрий очень благодарен Людмиле Саеровой и Денису Андрееву за то, что помогли ему на начальном этапе адаптации, а также директору ШКЦСОН Елене Волковой за оказание моральной поддержки его родным, пока он находился в зоне СВО.



На сегодняшний день Дмитрий активно участвует в воспитании подрастающего поколения. Вместе с сослуживцами он встречался с молодежью в кадровом центре «Работа России», посещал загородный лагерь «Соснячок».



В программах поддержки участников СВО Дмитрий пока задействован не был, однако уже работает над своим дальнейшим развитием: с осени вместе с другим ветераном боевых действий с позывным Родной начнет обучение в Чувашском государственном аграрном университете. Знакомство будущих студентов состоялось на агрослете «Лучшие на селе», где они решили поступать на один поток — на инженера по специальности «автомобили и тракторы».



Оглядываясь назад, Дмитрий с болью вспоминает свою дружную роту, в которой все помогали друг другу по мере сил, командира — толкового парня и настоящего профессионала, который всегда принимал взвешенные решения и старался сохранять личный состав.



Так случилось, что последние боевые задачи унесли жизни почти всех товарищей Дмитрия. Терять их было очень тяжело, но сдаваться нельзя — нужно двигаться вперёд и помогать тем, кто в этом нуждается.

Татьяна Александрова.