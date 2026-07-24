А школа продолжает жить!

Продолжение. Начало в №№ 19-23, 25, 27

Галина Владимировна Филиппова

Галина Владимировна — педагог, которого многие поколения учеников помнят как увлечённого, эрудированного, энергичного человека, бесконечно преданного своему делу. Мы с благодарностью вспоминаем её не только за знания, но и за особую атмосферу на уроках — она умела увлечь, зажечь интерес, открыть перед учениками целый мир.

Родилась Галина Владимировна 1 мая 1941 года в Алтайском крае. Мать, Нина Фёдоровна, работала зоотехником, а отец, Владимир Васильевич Большаков, возглавлял трест совхозов. В годы Великой Отечественной войны его неоднократно призывали на фронт, однако возвращали обратно, поскольку стране были крайне необходимы грамотные руководители сельского хозяйства. Вместе с другими тружениками он работал на пределе сил и во время войны, и в послевоенные годы, восстанавливая хозяйство и обеспечивая страну продовольствием.

В семье было четверо детей: три сына и дочь. По характеру Галина Владимирована во многом была похожа на отца — такая же деятельная, целеустремлённая и энергичная. Он часто брал ее на коневодческое хозяйство, и любовь к лошадям Галина Владимировна сохранила на всю жизнь.

Школу Галина Владимировна окончила с серебряной медалью. Ещё с детства мечтала о культурной столице и после окончания школы отправилась поступать в Ленинградский государственный педагогический институт имени А.И. Герцена. И стала студенткой одного из лучших педагогических вузов страны. Ленинград открывал перед молодой девушкой огромные возможности для духовного и культурного развития. Она посещала музеи и театры, любила балет, оперу и оперетту, много читала, интересовалась живописью и прекрасно знала произведения великих художников. Ей доводилось встречаться со звездами кино.

В 1963 году Галина Владимировна окончила институт и вернулась в родные места, где начала работать учителем физики. Именно там она познакомилась со своим будущим мужем, молодым ветеринарным врачом Алексеем Филипповичем Филипповым, выпускником Казанского ветеринарного института. Вскоре Алексей Филиппович привёз молодую супругу на свою родину, они поселились в Шумерле.

С 1964 года жизнь Галины Владимировны на долгое время была связана с нашей школой. На протяжении 38 лет она преподавала физику и астрономию, передавая ученикам не только знания, но и любовь к науке, стремление к познанию и исследовательскому поиску. Каждый урок она готовила тщательно и скрупулёзно, составляя планы и подробные конспекты. Многие из них сохранились, написанные её аккуратным, разборчивым почерком, и являются свидетельством высокого профессионализма и ответственного отношения к своему делу. Особенно запомнились её уроки астрономии. Галина Владимировна рассказывала о далёких звёздах и загадках Вселенной, о новых научных открытиях так увлекательно, что мы слушали её затаив дыхание. Казалось, что для неё не существовало неинтересных тем: её привлекало всё новое, неизведанное и удивительное. Она выписывала журнал «Вокруг света», собирала статьи о научных открытиях, хранила вырезки с интересными фактами и исследованиями.

Под руководством Галины Владимировны ученики неоднократно представляли школу на ежегодной выставке технического творчества во Дворце пионеров. Их физические приборы неизменно получали высокую оценку жюри, а участники конкурса не раз становились победителями и призёрами. Галина Владимировна была награждена медалью «Ветеран труда».

Ученики вспоминают её как педагога, искренне увлечённого своим предметом. Она умела объяснять сложные физические законы и формулы простым и понятным языком. На её уроках всегда находилось место экспериментам, живому общению и интересным примерам из жизни. Её эмоциональность, открытость и энергия передавались ученикам, помогая им поверить в собственные силы и заинтересоваться наукой. Галина Владимировна воспитала немало учеников, которые затем поступили в технические высшие учебные заведения. Например, Александр Миронов, выпускник школы 1984 года и ученик Галины Владимировны, после окончания вуза вернулся в родную школу и работал учителем физики.

Галина Владимировна очень любила математику, ценила знания и образование. Неудивительно, что её дочери Ольга и Светлана получили не только высшее инженерное, но и педагогическое образование, посвятив себя преподаванию английского языка. Родной брат Галины Владимировны, Борис Владимирович Большаков, также проживал в Шумерле. Думаю, мало кто знал, что его супругой была коллега Галины Владимировны — Валентина Николаевна Лесина, наш учитель английского языка.

Помимо работы в школе, Галина Владимировна с удовольствием занималась садом и огородом, много читала, стремилась общаться с образованными и интересными людьми. Мастерски владела словом и всегда помогала дочерям совершенствовать речь. Свою педагогическую деятельность в школе № 7 она завершила в 2002 году.

Спустя многие годы мы вспоминаем уроки Галины Владимировны с благодарностью и уважением. А это, пожалуй, и есть самая высокая награда для настоящего учителя. Добрая и вечная память Галине Владимировне.

Н. Швыряева (Варжина).

Геннадий Константинович Конусов

Геннадий Константинович вёл уроки труда у мальчиков. Он казался нам тогда очень большим и при этом удивительно добрым человеком. Никогда не раздражался, даже если у нас что-то не получалось. А не получалось часто: многие инструменты мы впервые брали в руки именно на его уроках. Но он терпеливо объяснял, показывал, подходил к делу творчески. Было видно, что он по-настоящему любил своё дело.

Сначала у нас была так называемая «столярка» — работа с деревом. Мы учились определять породы древесины, знакомились со столярными инструментами и осваивали их на практике. Столярная мастерская находилась на первом этаже школы. Это было просторное, светлое помещение с большими окнами. По периметру стояли специальные столярные верстаки, а в центре — несколько общих столов. Начинали с простого, делали небольшие вещи: швабры, полочки, скворечники. Главной задачей было научиться уверенно пользоваться инструментами. Изготовление табуреток или другой мебели считалось уже высшим пилотажем. Геннадий Константинович максимум, что доверял нам, — под его контролем что-то подклеить или укрепить.

Особое внимание учитель уделял работе лобзиком, тонкой пилочкой мы выпиливали узоры из фанеры. Делали, например, полочки-подставки под цветочные горшки, затем раскрашивали их и покрывали лаком. Многие из нас именно здесь впервые научились работать лобзиком. Позже Геннадий Константинович обучал нас работе с ножовкой и киянкой (специальный деревянный молоток для работы по дереву). Он учил нас варить казеиновый клей для склеивания деревянных деталей. Мы промазывали заготовки клеем, в том числе мебельные элементы. Заготовки для работы в основном поступали с комбината автофургонов и чаще всего это были стулья.

Во второй части обучения нас переводили на работу с металлом. Слесарная мастерская находилась в подвале. Там царил особый, немного таинственный полумрак. Мастерская была разделена на три секции, а вдоль стен стояли металлические слесарные столы. На них — массивные тиски и толстая стальная плита. Каждое рабочее место освещалось отдельно, будто маленький остров света среди полутени. Инструменты были простые: молоток, зубило, напильник, тиски. Самым аккуратным и ответственным Геннадий Константинович разрешал работать на заточном и сверлильном станках, если нужно было подправить инструмент или просверлить отверстие. Эти станки стояли в среднем отсеке, а рядом, за решёткой, находились небольшие токарные станки.

Геннадий Константинович учил нас работать с металлом: обрабатывать детали зубилом и напильником, сверлить, шлифовать, доводить поверхность до гладкости и даже до зеркального блеска. Особенно запомнилось изготовление наборных цветных авторучек. Брали медную трубочку и с помощью лерки нарезали на ней резьбу. Затем из кусочков разноцветной пластмассы делали небольшие элементы, сверлили в них отверстия, нарезали резьбу метчиком и последовательно нанизывали на трубочку. После этого заготовке придавали форму напильником и тщательно шлифовали наждачной бумагой разной зернистости. Завершали работу полировкой с помощью войлока или бархатной ткани и пасты ГОИ доводили поверхность до глянца.

Мы любили эти уроки, потому что было приятно видеть результаты своего труда и понимать, что наши первые навыки имеют практическое значение.

Все эти занятия проходили в тесной связи с комбинатом автофургонов. Геннадий Константинович вместе с другими учителями труда водил нас на экскурсии на завод. Мы благодарны Геннадию Константиновичу за его терпение, за его спокойную уверенность и за те первые основы, которые он в нас заложил.

Светлая ему память!

А. Швыряев, выпускник школы № 7 1983 г.

Анатолий Фёдорович Лукьянов

Есть люди, которых помнят прежде всего по доброте, энергии и тому свету, который они оставили в сердцах окружающих. Именно таким человеком был Анатолий Фёдорович.

Рос он на улице Олега Кошевого в Шумерле. С детства его знали и любили все соседи. Казалось, что это был самый красивый мальчик на улице: чёрные кудрявые волосы, открытая улыбка, добрый характер. Он легко располагал к себе людей, и эта удивительная способность осталась с ним на всю жизнь.

После окончания школы № 2 Анатолий Фёдорович остался работать в родной школе пионервожатым. Уже тогда проявились его организаторские способности, ответственность и искренний интерес к работе с детьми и молодёжью. В 1967 году поступил в Костромской педагогический институт на факультет истории, обществоведения и методики пионерской работы. После окончания института вернулся в Шумерлю. Сначала он возглавлял районный, а затем городской Дворец пионеров. Это были годы плодотворной и творческой работы. Анатолий Фёдорович был настоящим знатоком своего дела, человеком увлечённым. Благодаря его творческому подходу и инициативе в городе появлялись новые праздники и интересные мероприятия. Были популярными проводимые им праздники улиц, названных в честь Героев Советского Союза — В.И. Урукова, Ф.Н. Чернова и Е.И. Францева. Он организовывал Дни воинской славы, на которые приглашались ветераны Великой Отечественной войны, проводил торжественные мероприятия для октябрят и пионеров. Анатолий Фёдорович уделял внимание сотрудничеству города и района. Организовывал городские и районные смотры юнармейцев и октябрятских войск между школами. Он проводил школы пионерского актива, семинарские занятия для старших пионервожатых и организаторов внеклассной и воспитательной работы школ города и района, активно привлекал к участию в совместных мероприятиях школьников Шумерлинского района. Анатолий Фёдорович умел объединять людей, пробуждать интерес к истории родного края и воспитывать чувство патриотизма.

В 1978 году его пригласили на работу в школу № 7. В нашей школе он работал учителем истории и завучем по организации внеклассной и внешкольной работы. Ученики вспоминают его уроки с особой теплотой. Было видно, что к каждому занятию он тщательно готовился, находил интересные факты, дополнительные материалы, необычные исторические сведения. Многие школьники полюбили историю именно благодаря Анатолию Фёдоровичу. Одновременно он занимался краеведческой работой, руководил кружком во Дворце пионеров. Немало учеников нашей школы были записаны в этот кружок, где знакомились с историей родного края, учились исследовательской работе.

За годы педагогической деятельности Анатолий Фёдорович работал также директором школы № 5, заместителем директора по учебно-воспитательной работе в школе-интернате и директором педагогического училища. Везде его отличали высокий профессионализм, ответственность и умение работать с людьми.

Особое место в его жизни занимала семья. Со своей будущей супругой Нинель Васильевной он познакомился благодаря известному в городе учителю физической культуры школы № 2 Христине Ивановне Спириной. Нинель Васильевна выросла в Чебоксарах, там же окончила пединститут и по распределению приехала в Шумерлю. Работала учителем английского языка в школе № 2, а затем в гимназии № 8. В семье Лукьяновых выросли двое детей, оба получили педагогическое образование: сын Юрий окончил факультет иностранных языков, дочь Наталья получила образование в сфере дошкольной педагогики и работает в детском саду. Ей также довелось быть вожатой в школе № 7. Любовь к детям, ответственность, преданность профессии стали для неё естественным продолжением семейных педагогических традиций.

Годы, когда Анатолий Фёдорович был завучем в нашей школе, были временем насыщенной школьной жизни, творческих конкурсов, смотров художественной самодеятельности, интересных мероприятий и ярких общешкольных праздников. Под его руководством школа неоднократно занимала призовые места на городских конкурсах. Он умел вдохновлять школьников, зажигать их своими идеями.

К сожалению, болезнь слишком рано оборвала его жизнь. Но память о нём продолжает жить. Мы благодарны Анатолию Фёдоровичу за его труд, за любовь к детям, за преданность родному городу и педагогическому делу.

Владимир Алексеевич Иванов

Владимир Алексеевич окончил нашу седьмую школу. После службы в армии в 1974 году поступил на художественно-графический факультет ЧГПИ. В студенческие годы увлекался поэзией, сам писал стихи и музыку, много занимался искусством. Во время учёбы в институте по программе обмена студентами он проходил практику в Польше, Германии и Венгрии, там у него остались друзья, с которыми он поддерживал связь.

Любовь к искусству была заложена в семье. Его отец, Алексей Степанович, был музыкантом, руководил многочисленными кружками в клубе «Восход», был человеком деятельным, настоящим затейником и мастером на все руки. Мама работала корректором в районной газете «Вперёд». В семье росли трое детей: у Владимира Алексеевича были две сестры, обе окончили музыкальное училище. Одна из них, Надежда, работает в музыкальной школе в Чебоксарах. С детства Владимир Алексеевич активно участвовал в художественной самодеятельности, играл в народном театре, увлекался музыкой и изобразительным искусством. Он окончил музыкальную школу, посещал кружок рисования — всё это стало прочной основой его будущего пути и тем фундаментом, на котором позже вырос его педагогический и творческий талант.

После окончания института он вернулся в родную Шумерлю, работал учителем черчения и рисования в седьмой школе, преподавал в Детской художественной школе и затем на художественном отделении Школы искусств. Музыка занимала в его жизни особое место. Он профессионально владел несколькими музыкальными инструментами, самостоятельно делал аранжировки, занимался инструментовкой. Под его руководством был поставлен пластический спектакль «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты».

Владимир Алексеевич активно участвовал в культурной жизни города: вёл дискотеки в школе, в клубе «Восход», в городском парке. Он щедро делился своими знаниями и интересами. Ученикам, увлекавшимся тогда музыкой, давал послушать редкие в то время записи, при этом никогда не говорил об этом на уроках.

Вот что рассказал его ученик Алексей Старухин: «Это был человек-праздник во плоти! Был, без преувеличения, «отпетым» меломаном. Даже на уроки приносил свою импортную кассетную магнитолу, и мы весь урок чертили под хорошую музыку. В школе он проводил дискотеки, принося свой личный виниловый проигрыватель «Арктур» класса hi-fi. Танцевальной музыки у него было много и отличного качества. У него были свеженькая «ABBA», «Boney M», «Eruption» — тогдашние кумиры.

Но лично меня в нём подкупала не столько эрудированность, в том числе музыкальная, сколько доброжелательность, открытость, весёлый нрав и стопроцентное чувство юмора. Прямо скажу: он был мне приятен во всех отношениях. Мы с ним стали хорошими приятелями. И после школы наши отношения продолжились, несмотря на разницу в возрасте. Я бывал у него в гостях и всегда восхищался обширностью его фонотеки: кассеты, бобины, множество виниловых пластинок — всё это соседствовало с богатой и качественной музыкальной аппаратурой. А ещё он показывал свои работы — живопись и графику, явно не школьного уровня. Позже я узнал, что он был не последней фигурой в эстрадных кругах нашего города.

Наши хорошие отношения прошли сквозь годы. Жены были с одного двора и нам часто доводилось встречаться и общаться. Славный был человек…»

Владимир Алексеевич был человеком удивительной доброты и внутреннего света, всегда с улыбкой, открытый, готовый прийти на помощь каждому, кто к нему обращался. Никогда не жаловался, не раздражался, не вступал в конфликты. В семье был внимательным, заботливым мужем и отцом. У него две дочери, обе получили высшее образование. Он во всём поддерживал своих близких, помогал по дому, был надёжной опорой. Даже в тяжёлые годы болезни он сохранял стойкость духа и светлое отношение к жизни. Те, кто пришёл проститься с ним, запомнили его таким же — с мягкой, доброй улыбкой.

Это был яркий, талантливый человек, учитель, от которого исходили тепло и добрая энергия. Светлая ему память!

Н. Швыряева (Варжина), выпускница школы № 7 1981 г.