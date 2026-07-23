Чувашия создает официальную схему размещения нестационарных торговых объектов

С 1 марта 2027 года владельцы киосков, павильонов, палаток, ларьков и автолавок, которые стоят на частной земле, обязаны вносить свои торговые точки в официальную схему размещения.

Законопроект одобрили на заседании Кабинета министров под председательством премьер-министра Сергея Артамонова.

Сейчас такие объекты работают без учёта — их размещение никак не регулируется. Новые правила позволят следить за их внешним видом, санитарным состоянием и защитой прав покупателей.

Предпринимателям, включая ИП и самозанятых, дали время для перехода к новому порядку — до 1 сентября 2027 года. Фермерские хозяйства и сельхозкооперативы нововведение не коснётся.

Чувашинформ.рф.