Депутаты «Единой России» проверили ход капремонта в школах Чебоксар



Общественники и депутаты городского собрания Чебоксар от «Единой России» вместе с министром образования Чувашии Дмитрием Захаровым проинспектировали ход капитального ремонта в городских школах. Парламентский контроль за обновлением объектов образования в регионе будет продолжен, сообщило министерство образования республики.



«В Чувашии обновляется 38 учебных заведений, что почти в 4 раза больше, чем в 2025 году, при этом две школы включены в программу с двухлетним циклом реализации – работы в них продолжатся до 2027 года. Ход работ на объектах [в Чебоксарах] проинспектировали министр образования республики Дмитрий Захаров, уполномоченный по правам ребенка в Чувашии Алевтина Федорова, депутаты Чебоксарского городского собрания от «Единой России» и общественники партийного проекта «Новая школа». <…>

По итогам поездки депутаты отметили, что парламентский контроль за ходом реализации мероприятий по капремонту в школах будет продолжен», – говорится в сообщении.

Ход работ проверен в школах №№ 55 и 60, где «образовательные пространства изменятся кардинально» после обновления систем жизнеобеспечения и планировок, уточнили в министерстве. Было отмечено, что работы ведутся по графику: в частности, готовность школы №55 составляет 85%: завершается модернизация внутренних инженерных сетей, ведутся монтаж слаботочных сетей и отделочные работы. «Отдельно обсудили вопрос спортивных секций, [так как] родители высказали пожелание открыть больше направлений. Уверен, это обязательно будет реализовано, так как в новом спортзале и на обновленном стадионе есть все условия для занятий», — приводятся слова члена общественной палаты Сергея Серегина.



В школе №60 ситуация похожая: сети почти готовы, идут отделочные работы, готовность — 80%. «На объекте работает достаточное количество людей. В ходе выездной проверки убедились в высокой степени готовности объекта. Обсудили дальнейшие шаги по благоустройству территории школы в 2027 году», – цитируют директора МБУ «Управление жилфондом города Чебоксары» Андрея Шестакова.



По данным властей, всего в Чувашии за 5 лет капитально отремонтирована 121 школа. В этом году, по словам Захарова, которые приводятся в сообщении, в рамках модернизации из федерального бюджета будет направлено 294 млн рублей на оснащение школ оборудованием. «Это ученическая мебель, учебно-лабораторное оборудование кабинетов физики, химии, ученические верстаки, аудиторные доски, интерактивные ЖК с медиаплеером, 3D-принтеры. Здесь школы совместно с родителями сами выбирают, что им необходимо», – сообщил Захаров.



Минобразования Чувашии разработало специальные рекомендации по оформлению образовательных пространств. Согласно новым стандартам, школы откажутся от однотипных интерьеров. В обновленных зданиях появятся тематические зоны и экспозиции, посвященные выдающимся личностям, достопримечательностям, крупнейшим предприятиям республики. Предусмотрено использование элементов национальной культуры – в частности, высказываний на чувашском языке и традиционных орнаментов, а также оформление пространств, направленных на укрепление семейных ценностей.







